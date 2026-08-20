Soția lui Marian Godină se bucură după demisia din Poliție. ”Abia atunci simțeam că pot să respir liniștită”

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Marian Godină și-a dat demisia din Poliție, după 20 de ani. Soția sa dezvăluie că este un pas pe care l-a încurajat mereu să-l facă.

Marian Godină și-a dat demisia din Poliție, după 20 de ani, susținut de soția sa, Georgiana, după cum chiar aceasta dezăluie. Georgiana Godină scrie cât de greu i-a fost să fie ”soție de polițist”, să sune telefonul seara, noaptea, iar soțul său să plece la misiune, fără a ști unde și când se întoarce. Deși este fiică de polițist și știa ce înseamnă această meserie, Georgiana Godină mai scrie că astăzi nu este tristă, după demisia lui Marian Godină din Poliție, ba chiar se bucură.

”Astăzi, Marian și-a dat demisia din Poliție.

Știu cât de grea a fost decizia asta pentru el. Știu câte luni a întors-o pe toate părțile, câte calcule și-a făcut și de câte ori s-a întrebat dacă face bine.

Eu, însă, am știut mereu ce mi-aș dori să aleagă. Și i-am spus-o de fiecare dată: să plece.

Nu pentru că nu i-a plăcut meseria lui. Din contră. Cred că tocmai pentru că a iubit-o atât de mult i-a fost atât de greu să renunțe la ea. Dar eu am văzut și partea pe care oamenii de aici nu au văzut-o. Partea pe care doar soțiile de polițiști o cunosc. Ba mai mult, eu sunt și fiică de polițist.

”Când auzeam cheia în ușă, indiferent de oră, abia atunci simțeam că pot să respir liniștită”

Am văzut telefoanele primite la ore târzii. Am văzut plecările în grabă, în toiul nopții, fără să știu întotdeauna unde merge și când se întoarce. Am rămas de multe ori trează, cu ochii în tavan și cu telefonul lângă mine. Știam că e la misiune și încercam să nu mă gândesc la ce ar putea să se întâmple. Uneori adormeam, alteori nu. Iar când auzeam cheia în ușă, indiferent de oră, abia atunci simțeam că pot să respir liniștită.

Poate că pentru el toate astea au devenit, în timp, parte din meserie. Pentru mine nu au devenit niciodată ceva obișnuit, deși le mai trăisem și în copilărie.

”Eu l-am susținut mereu să facă pasul ăsta”

De aceea, astăzi nu sunt tristă. Sunt mândră de el. Sunt mândră că a avut curajul să închidă un capitol atât de important din viața lui fără să știe exact cum vor arăta toate paginile următoare. Sunt mândră că a ales să creadă în el și în lucrurile pe care le poate construi de acum înainte.

Și, poate puțin egoist, mă bucur că de acum înainte vor fi mai puține nopți în care să mă uit la telefon și să aștept să aud cheia în ușă. Eu l-am susținut mereu să facă pasul ăsta. Astăzi, în sfârșit, l-a făcut. Iar oriunde îl va duce drumul de aici înainte, noi trei vom fi lângă el.

Iar pentru toți polițiștii care rămân și pentru familiile care continuă să aștepte cheia în ușă, la ore târzii: tot respectul meu!” scrie Georgiana Godină, soția lui Marian Godină, pe Facebook.