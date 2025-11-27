€ 5.0901
DCNews Politica Personalități politice Sorin Oprescu rămâne în libertate. Nu va fi extrădat în România
Data publicării: 14:22 27 Noi 2025

Sorin Oprescu rămâne în libertate. Nu va fi extrădat în România
Autor: Ioan-Radu Gava

Sorin Oprescu Foto: Agerpres
 

Sorin Oprescu nu va fi extrădat în România, după o decizie a magistraților de la Curtea de Apel din Salonic.

Magistrații de la Curtea de Apel din Salonic, Grecia, au decis, joi, că Sorin Oprescu nu va fi extrădat în România. Fostul primar al Capitalei va rămâne în libertate.

Oprescu a snu a participat la ședința de judecată, deoarece este internat în spital.

Fostul primar general al Capitalei a invocat că e bolnav și că închisorile din România nu îndeplinesc condiții corespunzătoare.

Decizia magistraților greci poate fi contestată de către procuror.

Sorin Oprescu este sub control judiciar, nu are voie să părăsească Grecia și trebuie să se prezinte periodic la poliție.

