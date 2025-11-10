€ 5.0854
Politica

Data actualizării: 14:36 10 Noi 2025 | Data publicării: 14:32 10 Noi 2025

Sorin Grindeanu a cerut revocarea lui Mihai Barbu de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară
Autor: Ioan-Radu Gava

sorin grindeanu Sorin Grindeanu. Sursa Foto: Agerpres.
 

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a cerut revocarea lui Mihai Barbu de la Autoritatea Feroviară Română.

Într-o conferință de presă susținută luni, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a anunțat că a cerut ministrului Transporturilor revocarea lui Mihai Barbu de la Autoritatea pentru Reforma Feroviară.

„Am cerut ministrului Transporturilor să trimită către Cabinetul prim-ministrului o solicitare de revocare a directorului Autorității pentru Reforma Feroviară, domnul Mihai Barbu, și mă aștept ca această revocare să fie semnată foarte curând.

Este o chestiune care ar fi trebuit probabil să se întâmple la finalul săptămânii trecute. După cum știți, decizia finală aparține prim-ministrului, însă ministrul Transporturilor va face această solicitare oficială, cerând, așa cum am spus,  revocarea domnului Mihai Barbu din funcția de director“, a spus, luni, Sorin Grindeanu, președintele PSD.

