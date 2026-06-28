Siegfried Mureșan atacă PSD-ul: "Au o problemă cu lunga mea experiență europeană"

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Vicepreședintele liberal Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, a lansat duminică un atac dur la adresa social-democraților.

Vicepreşedintele liberal Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de prim-ministru, i-a criticat, duminică, pe social-democraţi, despre care spune că pentru ei 'Europa nu este ceva bun, pozitiv'.

"Faptul că pesediştii au o problemă cu lunga mea experienţă europeană confirmă că, pentru ei, Europa nu este ceva bun, pozitiv, spre care aspiră. Ei nu înţeleg că Europa ne face mai puternici, că suntem parte a culturii şi a civilizaţiei europene. În inima lor, mulţi politicieni PSD sunt anti-europeni.

De aceea se şi simt atât de bine alături de AUR. PSD-ul va ţine mereu România la marginea Europei. Eu cred că România merită să fie în mijlocul Europei", a mai adăugat europarlamentarul Siegfried Mureşan.

PSD îl propune premier pe Sorin Grindeanu, USR-PNL pe Siegfried Mureșan

În acest moment, PNL, USR și UDMR au convenit să îl propună pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Propunerea venită dinspre USR și PNL a fost justificată public prin experiența sa europeană, inclusiv în domeniul bugetelor și negocierilor la nivel UE.

În paralel, PSD a transmis că nu susține această variantă și își dorește formarea unui guvern monocolor. Recent, Olguța Vasilescu, a spus că în cazul în care UDMR s-ar alătura votării unui guvern cu Sorin Grindeanu premier, această variantă ar trece fără probleme în Parlament.

Până la definitivarea negocierilor, Ilie Bolojan va continua să dețină funcția de premier interimar.