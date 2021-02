Ceartă Șoșoacă - Lavric, în direct: Mie nu-mi spui Diana, dragă. Ești un misogin/ Îi place să se dea în stambă

Sorin Lavric și Diana Șoșoacă s-au certat în direct la România TV după ce senatoarea a susținut că Sorin Lavric ar fi ridicat mâna la ea și a agresat-o verbal.

”Cum puteți crede că eu am ridicat mâna asupra doamnei Șoșoacă. Nici vorbă. În viața mea nu am făcut așa ceva. Aceasta este o scorneală a domniei sale. Martor la cearta și la altercația noastră a fost Claudiu Târziu. Doamna Șoșoacă trebuie să dovedească că am încercat să o agresez fizic. Probabil că mâine o să spună că am vrut să o violez”, a declarat Sorin Lavric.

A început cearta între cei doi parlamentari

Diana Șoșoacă: La cât de misogin sunteți nu aveți nicio tentativă de acest gen.

Sorin Lavric: Diana dragă, acum trei zile...

Diana Șoșoacă: Eu pentru dvs. sunt senator Diana Iovanovici Șoșoacă. Eu nu sunt ”Diana dragă”, nu ne-am cunoscut până când am intrat în Parlament, unde ați intrat în urma unei campanii în care nu ați apărut, dar nu v-a văzut marea majoritate a populației. Stimate domnule Lavric. În urma tuturor scornelilor pe care le-ați menționat dvs. în presă și a elucrubrațiilor care nu fac din dvs. decât un misogin, ceea ce a făcut din toată scrierea dvs. să fiți exclus din Uniunea Scriitorilor, și ne aducem aminte ce probleme au fost în acest partid din cauza dvs. și nu v-a exclus nimeni, eu vă rog să vă abțineți să vă mai adresați către persoana mea. Vă spun de acum că voi formula plângeri împotriva dvs. inclusiv pentru discriminare, inclusiv pentru jignirile aduse la emisiunea de la Antena 3.

Sorin Lavric: În primul rând eu nu aveam cum să îi întrerup microfonul doamnei Șoșoacă pentru că tehnic nu am cum să fac asta. Numai președinta, Anca Dragu, a oprit-o pentru că doamna senator Diana Șoșoacă, așa cum vrea să îi spun, a depășit timpul alocat partidului. Dar i-a a simțit nevoia să vorbească pentru că îi place să se dea în stambă.

Diana Șoșoacă a vrut să plece din platoul România TV

Diana Șoșoacă: Deci stimate domnule Lavric eu nu sunt Diana pentru dumneavoastră. Dacă eu mai aud o expresie jignitoare la adresa mea vă las cu domnul Lvaric și eu părăsesc acest studio. Nu am venit aici să fiu jignită de către domnul Lavric, un domn care jignește femeile. Domnul are grave probleme de personalitate și cred că ar trebui să se ducă la un control în condițiile în care astăzi la Antena 3 a început să judece o femeie după fizionomia sa. Atenție!

(...)

Sorin Lavric: Ceea ce deranjează la doamna Șoșoacă este lipsa de bun simți, lipsa de decență și acest temperament. E mereu pusă pe harță și tot timpul caută conflicte. Eu nu am cunoscut-o decât în Parlamentul României. Acest temperament vulcanic poate să prindă foarte bine în campania electorală, dar într-o echipă de partid nu are cum să producă armonie. Doamna Șoșoacă nu are spirit de echipă, ea nu poate să respecte ierarhia unui partid. Ea este sieși propriul șef și atât. Ea încalcă toate regulile, este supărătoare prin această lipsă de bun simț și tot timpul este dominatoare și agresivă. Are această limbuție... poate vorbi ore întregi. Cred că și în somn poate vorbi.