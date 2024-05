Șansele lui Klaus Iohannis la șefia NATO. Mircea Geoană explică diferența față de job-ul doi din Alianță: Concursul a fost individual

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a vorbit, la Digi24, despre candidatura președintelui României, Klaus Iohannis, la funcția de secretar general al NATO, spunând că ”am văzut cu toții ultimele evoluții, (...) iar cel mai important lucru este să mergem la summit-ul de la Washington uniți, consensualizați inclusiv cu privire la succesiunea secretarului general actual, 10 ani de mandat superbi ai lui Jens Stoltenberg. Sunt convins că vom ajunge la acest consens în timp util, înainte de summit”.

Acesta a mai explicat că ”o competiție pentru job-ul doi din NATO (ca-n cazul său n.r.) este profund diferită față de competiția pentru jobul unu din NATO. Te prezinți în nume propriu. Spre meritul aliaților, a fost o decizie ca, pentru prima oară în istoria alianței, acest job să fie oferit aliaților nou-veniți. Eu am avut competiție personală cu candidați din Polonia, Slovacia, cu multe state din zona noastră și am câștigat ca într-un concurs individual. Acest lucru a fost făcut cu acceptul și cu mecanismul instituțional din țara mea, dar esența concursului a fost individuală”.

Mircea Geoană a mai afirmat că, instituțional, ”linia sa” este mereu deschisă.

