Regele Charles va ține primul său Discurs al Tronului, ca monarh, în deschiderea unei noi sesiuni parlamentare - Reuters

Astăzi, regele Charles va ține primul său Discurs al Tronului, ca monarh. Acesta a mai ținut o dată un discurs important în calitate de Prinț de Wales, în mai 2022, în locul mamei sale - Regina Elisabeta a II-a pentru că aceasta nu reușise să fie prezentă la ceremonie din cauza stării de sănătate.

Discursul regelui este partea centrală a ceremoniei care marchează deschiderea Parlamentului. La începutul fiecărei sesiuni parlamentare, monarhul merge – într-un vagon de stat și însoțit de cavaleria gospodăriei – la Camera Lorzilor, însoțit de coroană ca simbol al autorității regale. Acolo citește un discurs care prezintă planurile și prioritățile guvernului pentru anul următor.

Deși este cunoscut drept "discursul Regelui", este de fapt scris de guvern pentru monarh. În 1964, pe coperta revistei Private Eye apărea Regina Elisabeta a II-a citind discursul, în timp ce spunea: „Sper că vă dați seama că nu am scris prostiile astea”. Discursul și ceremonia sunt o reconfirmare a relației constituționale dintre coroană și guvern. Deși puterea politică revine primului ministru și cabinetului, există totuși o autoritate deasupra lor.

Discursul Regelui, tradiție de neclintit

Tradiția discursului regelui își are originile în Parlamentul medieval, dar discursul de la tron așa cum îl cunoaștem astăzi a evoluat pentru prima dată la sfârșitul secolului al XVII-lea, când Parlamentul și-a stabilit în cele din urmă puterea asupra monarhului, scrie Reuters.

O mare parte din ritualul modern este un amestec victorian. Monarhul stă pe tronul regal în Camera Lorzilor – camera superioară. Membrii parlamentului sunt chemați de un oficial regal cunoscut sub numele de "gentleman usher of the black rod" (deși funcția este deținută în prezent de o femeie). Parlamentarilor nu li se oferă locuri, așa că trebuie să se înghesuie într-un spațiu mai puțin vizibil, undeva în spate.

Între timp, ușa Comunelor este dată în lateral. Încă din 1642, când Charles I a intrat în Cameră cu soldați înarmați într-o încercare zădărnicită de a aresta cinci parlamentari, Camera Comunelor este singurul loc în care monarhul nu are voie să pășească.

Teatru politic

Parlamentarii merg până la Camera Superioară, dând de înțeles că e alegerea lor și nu o fac pentru că sunt convocați, iar discursul pe care trebuie să-l audă este opera guvernului, nu a regelui. Este teatru politic. De remarcat că monarhul nu trebuie să manifeste nicio preferință evidentă pentru niciun partid politic, astfel încât discursul este întotdeauna citit pe un ton cât mai neutru posibil. Uneori, discursul poate include acronime actuale sau termeni tehnici, dar monarhul trebuie să le citească pe toate, fără a oferi nimic nici prin tonul vocii, nici prin expresia facială.

Monarhul are dreptul de a sfătui, avertiza și încuraja prim-ministrul cu privire la politică. În schimb, el trebuie să urmeze întotdeauna sfatul premierului și trebuie să citească discursul premierului. Aceasta înseamnă că un monarh poate citi în mod solemn un discurs scris de un partid și, un an mai târziu, dacă a avut loc o schimbare de guvern, poate citi la fel de solemn un discurs care descrie un program complet diferit și scris de oponenții lor.

Discursul este primul indiciu al priorităților legislative ale guvernului pentru anul următor. Rapoartele au indicat că discursul va include, printre altele, proiecte de lege legate de interzicerea graduală a fumatului și reforma arendei. După discurs, monarhul face o reverență iar parlamentarii se întorc înapoi la Comune, unde încep o dezbatere, care durează în mod normal o săptămână.

