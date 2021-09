Rareş Bogdan îi taxează pe userişti, după ce şi-au anunţat demisia în aplauze: Iresponsabilitate

Rareş Bogdan a comentat după demisia miniștrilor USR PLUS.

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține, după anunțarea demisiei în bloc a miniștrilor USR PLUS, primită cu aplauze de membrii formațiunii, că a părăsi guvernarea arată cel puțin iesponsabilitate, dacă nu și imaturitate, scrie Mediafax.



Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține că, în cazul în care miniștrii USR PLUS își vor depune marți demisiile, va urma o perioadă de 45 de zile de interimat.



„Dacă într-adevăr depun demisiile, urmează 45 de zile în care suntem în situația de interimat. În aceste 45 de zile vor prelua ministeele colegi de-ai noștri, respectiv secretari de stat sau miniștri plini de la alte ministere. Nu ne putem juca cu această țară și cred că comportamentul de a fugi în aplauze, de a părăsi guvernarea în aplauze arată cel puțin iresponsabilitate, dacă nu și imaturitate”, a declarat Rareș Bogdan.

Voturi în Parlament





Acesta spune că PNL și aliații săi au în Parlament 179 de voturi.



„Deocamdată funcționăm pe idea interimatului. Avem o situație în care PNL, împreună cu minoritățile și UDMR au 179 de deputați și senatori. Sigur că până la 234 mai avem nevoie de 55 de voturi. Vom vedea. Nu discutăm despre asta. Nu vrem alianță cu PSD, cei de la USR PLUS fac alianță cu AUR”, a mai spus prim-vicepreședintele PNL.



El a reafimat că PNL îl susține pe Florin Cîțu: „Este cea mai bună alegere pentru această etapă din istoria României și PNL nu va reununța la Florin Cîțu”.

USR-PLUS a anunțat demisia miniștrilor din Guvernul Cîțu

"Bună ziua, România! Este un moment care privește întreaga țară. Am promis că vom fi un partid altfel și am fost un partid altfel. Nu am ezitat să vorbim când era mai facil să tăcem. (...)

Am decis că nu mai putem merge mai departe care nu are minim respect pentru adevăr. Este legitimă lupta politică internă într-un partid, dar atunci când arunci cu miliardele...

Nu se mai poate așa și nici nu se va mai putea mai departe așa cu USR-PLUS. Florin Cîțu a dinamitat conștient și perfect responsabil această Coaliție, cu bună știință și cinism. Florin Cîțu nu mai poate să fie premier și din acest motiv, miniștrii USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu!

Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toți colegii din USR PLUS, e o decizie susținută de Biroul Național și în acest context ne prezentăm demisiile. Le aveți aici și pe a mea, și pe a celorlalți colegi miniștri, le au fiecare în mână. Mâine dimineață, la prima oră, premierul va avea demisiile noastre pe birou, astfel încât să deblocăm această criză care astăzi în Biroul Permanent a devenit una ridicolă.

Nu s-a întâmplat niciodată în 30 de ani și mă îndoiesc că s-a întâmplat într-o țară pretins democratică din lume, ca oamenilor care au semnat o moțiune de cenzură să li se spună, fiind priviți în ochi: Nu este semnătura dvs. Avem îndoieli serioase că semnătura pe care o aveți vă reprezintă.

E un abuz grotesc care aruncă România în beciurile democrației, pseudo-democrației, de fapt. Ori ceea ce s-a întâmplat astăzi ne arată că oricâte hachițe și oricâte invenții sunt necesare pentru a fi îngropată moțiune de cenzură depusă, trebuie să folosim și planul B. Moțiunea era planul A. Planul B era această demisie pe care astăzi o anunțăm și o prezentăm, demisie prin care se deschide și procedura de prezentare și de venire a Guvernului în Parlament pentru o nouă învestitură", a declarat Dan Barna, în conferința de presă.