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DCNews Politica Ponta spune că Ciucu folosește ideile lui Dragnea, în timp ce Gheorghiu și Pîslaru aplaudă „de mama focului”. Săgeți și către Monica Macovei

Ponta spune că Ciucu folosește ideile lui Dragnea, în timp ce Gheorghiu și Pîslaru aplaudă „de mama focului”. Săgeți și către Monica Macovei

Autor: Darius Muresan
Data publicării: 21 Iun 2026
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FOTO: Agerpres

Fostul premier Victor Ponta a făcut referire la discursul Primarului General al Capitalei de azi de la Congresul PNL, când Ciprian Ciucu a făcut referire la sistemul împotriva căruia a câștigat Primăria Bucureștiului.

Amintim că Ciprian Ciucu a anunțat cu câteva ore înainte de Congres că a refuzat funcția de prim-vicepreședinte al PNL, din cauza dosarului penal deschis recent pe numele său.

Fostul premier Victor Ponta a transmis pe pagina de Facebook că același discurs împotriva sistemului l-a avut înaintea lui Ciucu și Liviu Dragnea, care în schimb nu a fost aplaudat.

„Înainte de Ciucu, cel care a vorbit despre „abuzurile Sistemului”, folosind exact aceleași idei și cuvinte, a fost Liviu Dragnea.

Doar că, pe atunci, colegii din PNL ai lui Ciucu și echipa #rezist a Oanei Gheorghiu, Pâslaru, Sighiartău & Co. aplaudau de mama focului „lupta anticorupție”.

Când m-a chemat pe mine Kovesi la DNA, ca să îi facă lui Iohannis „Guvernul lui”, toate focile și hashtagii grohăiau de fericire”, arată Ponta.

Victor Ponta a ironizat și apropierea la începuturile carierei politice a actualului Primar General de Monica Macovei, pe care o consideră „începutul Sistemului”.

„Dar, pentru că este vorba despre Ciprian Ciucu, simt nevoia să îi aduc aminte de unde a început „Sistemul” și „Dosariada” în România.

În 2005, „Mama Anticorupției”, Monica Macovei, a inventat dosarele ca să îl scape pe președintele de atunci, Băsescu, de Adrian Năstase. După aceea, „nepoata Anticorupției”, Laura Codruța Kovesi, i-a făcut dosare lui Ponta ca să își arate credința față de Iohannis. Știu că „focile” nu înțeleg, dar oamenii văd și vomită de atâta ipocrizie!”, a conchis Ponta.

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