Ponta spune că Ciucu folosește ideile lui Dragnea, în timp ce Gheorghiu și Pîslaru aplaudă „de mama focului”. Săgeți și către Monica Macovei

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Fostul premier Victor Ponta a făcut referire la discursul Primarului General al Capitalei de azi de la Congresul PNL, când Ciprian Ciucu a făcut referire la sistemul împotriva căruia a câștigat Primăria Bucureștiului.

Amintim că Ciprian Ciucu a anunțat cu câteva ore înainte de Congres că a refuzat funcția de prim-vicepreședinte al PNL, din cauza dosarului penal deschis recent pe numele său.

Fostul premier Victor Ponta a transmis pe pagina de Facebook că același discurs împotriva sistemului l-a avut înaintea lui Ciucu și Liviu Dragnea, care în schimb nu a fost aplaudat.

„Înainte de Ciucu, cel care a vorbit despre „abuzurile Sistemului”, folosind exact aceleași idei și cuvinte, a fost Liviu Dragnea.

Doar că, pe atunci, colegii din PNL ai lui Ciucu și echipa #rezist a Oanei Gheorghiu, Pâslaru, Sighiartău & Co. aplaudau de mama focului „lupta anticorupție”.

Când m-a chemat pe mine Kovesi la DNA, ca să îi facă lui Iohannis „Guvernul lui”, toate focile și hashtagii grohăiau de fericire”, arată Ponta.

Victor Ponta a ironizat și apropierea la începuturile carierei politice a actualului Primar General de Monica Macovei, pe care o consideră „începutul Sistemului”.

„Dar, pentru că este vorba despre Ciprian Ciucu, simt nevoia să îi aduc aminte de unde a început „Sistemul” și „Dosariada” în România.

În 2005, „Mama Anticorupției”, Monica Macovei, a inventat dosarele ca să îl scape pe președintele de atunci, Băsescu, de Adrian Năstase. După aceea, „nepoata Anticorupției”, Laura Codruța Kovesi, i-a făcut dosare lui Ponta ca să își arate credința față de Iohannis. Știu că „focile” nu înțeleg, dar oamenii văd și vomită de atâta ipocrizie!”, a conchis Ponta.