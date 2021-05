"Eu nu m-am uitat pe detalii, sincer. Nici n-am avut timp și nici nu m-a preocupat, însă cineva mai atent, ca domnul Ciuvică, mi-a zis ieri: Hăhă, Barna ăsta a făcut greșeala ta!

Zic: Cum adică? Stai, că n-are legătură. Pe mine m-a luat cu șapte ani înainte.

Zice: Nu, nu asta! Ții tu minte prin 2015, martie așa, aprilie, te-a luat gura pe dinainte și ai zis la televizor când te-a întrebat dacă vă cercetează DNA-ul?!

Am zis ”Dom`ne, dacă mă cercetează îmi dau demisia!”

Și mi-a spus: Tu, în momentul ăla, ți-ai pus frânghia de gât, te-ai urcat pe scaun și ai așteptat. Și, la un moment dat, a dat unul cu piciorul la scaun", a spus Victor Ponta, în exclusivitate pentru DC NEWS.

"Barna și-a pus ștreangul de gât"

"Ieri Barna a zis la fel: Dacă se începe ceva cu mine, îmi dau demisia.

Zice: Acum s-a urcat el pe scaun, și-a pus ștreangul la gât și om vedea când i se trage scaunul de sub picioare.

Eu cred că un om e vinovat când spun judecătorii. Dar domnul Barna și ăștia de la USR spuneau că ești penal de când ești acuzat. Eu nu cred că ar trebui să demisioneze!", a completat el.

Vezi mai multe în video:

Dan Barna: Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, mă voi RETRAGE

Numele lui Dan Barna, în sesizarea DLAF de la DNA. Liderul USR: Resping cu fermitate că am încasat nejustificat 280 de lei

„Nu am fost invitat la audiere, cu excepția celei de acum o lună și jumătate, pe care chiar eu am anunțat-o. Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, evident mă voi retrage. Acesta este un lucru firesc. Mă voi retrage, în măsura în care se va porni o măsură penală în ceea ce mă privește”, a spus, marți după-amiază, Dan Barna, lider USR PLUS.

„Nu vreau să vorbim despre un viitor care nu o să existe, pentru că, nefiind nicio faptă asupra căreia să am eu personal îndoială, nu văd de ce am discuta scenarii care nu se vor realiza”, a subliniat Dan Barna, răspunzând unei întrebări din partea presei.

„Până în acest moment nu am nicio informație oficială de la DLAF privind implicarea mea în vreo notă de constatare care să fie trimisă la DNA. Am încredere că nu au ales să anunțe în presă înainte să mă informeze și pe mine”, scrisese anterior Dan Barna pe contul de Facebook.

„Am fost permanent la dispoziția DLAF și sunt în continuare la dispoziția lor pentru orice fel de informații vor avea nevoie. Înțeleg că instituțiile trebuie să își facă datoria și să verifice din punct de vedere administrativ proiectele din fonduri europene și e firesc să fie așa; ce nu este firesc e că o instituție să comunice în presă informații incomplete. Este în mandatul DLAF să documenteze și să fundamenteze suspiciuni de fraudă - confirmate sau nu apoi de organele competente - nu să alimenteze suspiciuni la adresa oricărei persoane, publice sau nu. Am zis din primul moment că vreau că această cercetare să se termine cât mai repede. Îmi mențin solicitarea și aștept că DLAF să o finalizeze.

În sinteză:

Nu am nici o informație oficială despre existența vreunui dosar pe numele meu.

Nu am nicio informație despre existența vreunei fapte care să îmi fie imputată de DLAF sau de vreo altă instituție a statului, pentru că nu există niciuna”, a conchis Dan Barna.