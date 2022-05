Pasează un avocado și aplică-l pe față: tenul se va hidrata, iar ridurile mici vor fi atenuate

Avocado, al cărui nume științific este Persea Americana, este un fruct originar din Mexic și America Centrală, folosit atât în ​​domeniul culinar, cât și în cel estetic pentru nenumăratele sale proprietăți.

Fructul este considerat un aliment foarte sănătos, fiind bogat în Omega 3, grăsimi utile pentru absorbția vitaminelor, vitamina E, vitamina A, minerale și uleiuri hrănitoare capabile să mențină pielea netedă, hidratată și elastică. În plus, avocado are beneficii semnificative pentru sănătate datorită proprietăților sale antioxidante, care ajută la combaterea radicalilor liberi și a îmbătrânirii premature a pielii și a părului. În plus, avocado contribuie la întărirea sistemului imunitar prin scăderea nivelului de colesterol din sânge.

Beneficiile fructului avocado sunt legate de proprietățile nutritive pe care le aduce: procentul de potasiu, egal cu 60%, mai mare decât al bananelor, ajută la menținerea presiunii normale și la corecta contracție musculară (inclusiv cea a mușchiului inimii), în timp ce fibrele și acidul folic garantează o regenerare rapidă a celulelor.

Avocado pentru piele: tratamente

Datorită proprietăților cosmetice, avocado este folosit adesea pentru prepararea cremelor și a măștilor pentru față. Acestea au un rol important în menținerea pielii tinere și elastice, datorită prezenței vitaminelor E, care luptă împotriva îmbătrânirii premature și reduce ridurile mici.

Acțiunea hidratantă a pulpei de avocado permite întinderea pielii feței făcând-o să pară mai luminoasă.

Mască de față cu avocado și ulei esențial. Transformă pulpa de avocado într-un piure, adaugă o linguriță de ulei esențial de jojoba sau măceș. Amestecul obținut de întinde pe față. pentru a obține un amestec de întins pe față. Masca trebuie ținută aproximativ cincisprezece minute și apoi clătit cu multă apă caldă

Tratament hidratant. Pentru a netezi pielea, pur și simplu, masați pielea cu interiorul cojii de avocado și lăsați-o să acționeze zece minute înainte de clătire. Cu acest tratament epiderma absoarbe uleiurile conținute în coaja de avocado.

Scrub exfoliant. Puteți amesteca pulpa de avocado cu suc de lămâie și două linguri de fulgi de ovăz. Produsul de aplica pe față și gât și va elimina celulele moarte și impuritățile.

Măști de față cu avocado și iaurt: Amestecă jumătate din piureul de avocado împreună cu o lingură de miere și o lingură de iaurt natural. Amestecul trebuie lăsat să acționeze aproximativ cincisprezece minute pe față, apoi îndepărtat cu apă fierbinte.

Pentru a completa acțiunea de hidratare, fața trebuie clătită și cu apă rece, pentru ca porii dilatați ai pielii să se poată închide.

O altă mască de față cu avocado vă permite să aveți o față strălucitoare. În acest caz, amestecați o jumătate de fruct de avocado cu o lingură de lămâie. După ce a fost aplicat pe față și a acționat 15 minute, masca trebuie îndepărtată cu multă apă.

