O mireasă a ales să poarte la nunta sa o rochie de aproape 20 de lei. Toată ținuta a costat cât o ieșire în oraș

Jillian Lynch, 32 de ani, a mers pe culoar într-o rochie albă uimitoare, care a costat doar 18 lei și 50 de bani. Ea a găsit rochia cu doar patru săptămâni înainte de ziua ei cea mare din mai 2022 la un magazin caritabil local, de unde și-a luat și o pereche de pantofi.

Ea a cheltuit 40 de lei pentru pantofii ei, aducând întreaga ei ținută la un total de 58 de lei și 50 de bani.

”Miresele nu merg la nuntă spunând cât au cheltuit”

Vorbind despre ziua ei cea mare, Jillian a dezvăluit că majoritatea invitaților ei habar nu aveau că ținuta ei a costat atât de puțin.

”Cu siguranță nu a fost un secret, dar le-am spus doar câtorva membri ai familiei, așa că majoritatea invitaților noștri au crezut că este o rochie de mireasă tipică. Majoritatea mireselor nu merg la nuntă spunând tuturor cât au cheltuit și nici eu n-o fac.” a afirmat ea.

Și-au dorit o nuntă restrânsă

Jillian, care s-a mutat recent în Dallas, Texas, și-a găsit rochia în timp ce locuia în Ohio, scrie The Mirror.

”Eu și soțul meu plănuiam inițial să purtăm haine pe care le avem deja pentru a ne căsători. La început, nu am vrut o ceremonie sau altceva, doar plănuiam să mergem la tribunal la aniversarea noastră. După ce am vorbit cu câțiva prieteni și familie, a devenit clar că ar trebui să fie implicați, așa că am decis să organizăm o mică ceremonie cu o lună înainte de întâlnirea noastră. Am început imediat să caut în magazinele caritabile ceva să pot purta, așa cum fac de obicei la cumpărături.”

Ce țepe poți lua la nuntă

Iată câteva sfaturi la care să fii atent pentru a preveni situații neprevăzute:

Mare atenție la confirmarea/infirmarea invitaților. De ce trebuie să... insiști

Sună invitații de mai multe ori în zilele premergătoare nunții, chiar și cu 2 zile înainte de eveniment, pentru a fi cât mai sigur dacă vor fi prezenți sau nu. De ce să insiști? Te poți trezi cu unele persoane care se pot răzgândi pe ultima sută de metri și să „uite” să te anunțe de modificare, deși, cu câteva zile înainte ți-au confirmat că vor veni la nuntă. Mai mult, se poate întâmpla ca unele persoane să îți confirme în ultima zi, deși inițial au spus că nu vin sau nu ți-au dat niciun răspuns. Aceste situații sunt extrem de complicate pentru că tu trebuie să trimiți cu câteva zile înainte la restaurant numărul exact de persoane care vin la nuntă. Și... să nu uităm că este criză economică.

De preferat ar fi să închei contracte cu toate firmele cu care ai de-a face la nuntă

Rezervați-vă restaurantul, formația/ansamblul folcloric, soliștii de muzică ușoară sau populară, dacă este cazul, serviciile foto-video, din timp, cu cel puțin 6 luni înainte de nuntă. De la prima întâlnire stabiliți exact prețul și un contract aferent, astfel încât pe parcurs să nu existe modificări. De ce? Unii dintre ei vor invoca motive mai mult sau mai puțin justificate pentru a vă ”umfla” factura. Este foarte important să ceri documente/chitanțe la toți banii achitați. De exemplu, unii dintre ei este posibil să îi lovească amnezia pe parcurs și să uite avansurile plătite. Citește mai multe AICI.

