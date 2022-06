Nu mai arunca cojile de cartofi: iată ce minuni pot să facă pentru pielea ta  

Dacă până acum ai aruncat cojile de cartofi la gunoi, după ce vei afla ce minuni pot face pentru pielea ta nu o vei mai face. Cartofii conțin vitamina C, carbohidrați și amidon vegetal, toate aceste ingrediente fiind foarte hrănitoare pentru piele.

Cartofii elimina semnele de acnee și petele maronii, dar nu numai. Coaja cartofului dă, de asemenea, strălucire părului deteriorat și îl ajută să crească mai repede.

Mască de cartofi pentru păr - Spălați bine 3-4 cartofi medii și curățați-i cu grijă. Într-un castron adăugați 1 cană de apă, coaja cartofilor și 10 picături de ulei esențial de rozmarin. Ingredientele se fierb, apoi se filtrează. Utilizați lichidul obținut înainte de fiecare spălare, deoarece dă strălucire părului și întărește noii foliculi. Aplicați lichidul direct pe scalp și masați timp de 15 minute.



Masă de cartofi pentru față - Luați 2 cartofi și curățați-i de coajă. Puneți cojile la fiert. După ce au fiert cojile se aruncă, iar în apă se adaugă zeama de la o lămâie. Atunci când sunt combinate, aceste 2 ingrediente estompează petele maro și oferă strălucire tenului.

Vrei să știi cum să previi și să reduci ridurile de pe față cu remedii naturiste? Iată câteva sfaturi de frumusețe, pentru a avea o piele tânără și strălucitoare.

Ridurile sunt cauzate de pierderea elasticității și hidratării pielii, o consecință naturală a trecerii timpului. În special, ridurile de expresie sunt mai evidente pe față. Vorbim despre ridurile din jurul ochilor și cele de pe frunte. Acestea apar odată cu pierderea a tonusului și elasticității țesuturilor.



Cu toate acestea, pentru prevenirea sau reducerea ridurilor, un ajutor important este oferit de natură, cu acele remedii care ajuta pielea să-și recapete elasticitatea, tonusul și hidratarea.

Uleiul de argan este un elixir de frumusețe pentru piele datorită proprietăților sale anti-îmbătrânire recunoscute. Este un ulei cu consistență medie, bogat în acizi omega 3, omega 6 și vitamine. Acest remediu natural stimulează hrănirea celulelor, acționează ca un hidratant și întârzie procesul de îmbătrânire a pielii. Prin utilizarea sa constantă vei îmbunătăți elasticitatea pielii și vei reduce ridurile. Puteți folosi ulei de argan în fiecare zi pe față și pe corp ca soluție hidratantă sau îl puteți adăuga la măștile sau cremele cosmetice.

Untul de shea este o substanță naturală excepțională, bogată în acizi grași și vitamine, capabile să acționeze asupra pielii ca un nutrient puternic. Ingredientele sale active pătrund în cele mai adânci straturi ale tenului, redând elasticitatea și tonusul.

Puteți folosi unt de shea pur pe piele sau pentru a face măști de față. De asemenea, poate fi topit la bain-marie, împreună cu ulei de jojoba și migdale pentru a crea un produs unic și foarte bogat în nutrienți. Produsul poate fi aplicat pe ten și pe corp in fiecare zi. Acest tratament ajută la prevenirea apariției ridurilor.

Ser cu vitamina C este unul dintre cele mai bune produse pentru reducerea ridurilor. Este un produs, conceput special pentru pielea obosită, fiind bogat în vitamina C, care este un puternic antioxidant și regenerator pentru piele. Serul pe bază de vitamina C este folosit mai ales pe față, gât și decolteu, care sunt zonele cele mai predispuse la îmbătrânire.

Acest ser poate fi aplicat o dată sau de două ori pe zi înaintea cremei de zi sau de noapte. Când îl aplicați, masați zona pentru a facilita absorbția și a reactiva circulația sângelui.

