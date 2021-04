Nicușor Halici, despre pericolul desființării SIIJ: Ce va urma la CSM, dar și la televiziuni!

Nicușor Halici, deputat social-democrat, a vorbit în direct la interviurile DC News și DC News TV despre independența justiției în România și desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.

”E un subiect puțin mai complicat. Până la urmă nu vrea să vorbim de instituții și oameni, vreau să vorbim despre români. Justiția este una dintre cele trei puteri ale statului și a unui stat de drept. În momentul în care nu ai una dintre cele trei puteri independente, în momentul în care una dintre cele trei puteri se ridică și are un ascendent asupra celorlalte două puteri atunci nu mai e stat de drept. Secția aceasta asta a avut rolul. A fost un simulacru, nu ne-au dat voie să argumentăm, iar una din susținerile desființării este că este insuficient o Secție. Noi am solicitat în cadrul comisiei speciale numărul de dosare la care magistrații sunt parte. Nu ne-au fost puse la dispoziție și de aceea am zis că poate nu este un fenomen foarte răspândit și am zis să facem o Secție. După ce am făcut Secția am observat că de fapt Secția a fost bombardată cu aproape 5.000 de dosare, de unde erau câteva zeci la momentul dezbaterilor pentru deschiderea Secției. Au avut foarte mult de muncă. E adevărat că a funcționat cu 7 procurori din 15, dar chiar și așa Secția a avut de 5-6 ori mai multe dosare soluționate decât în celelalte parchete. DNA-ul, de exemplu, dacă ei au avut câte 2,8 dosare pe procuror, la Secție au fost câte 7 dosare pe procuror. Dincolo de toate, inexistența Secției și mai ales revenirea la DNA a dosarelor nu va duce decât la un dezechilibru a statului de drept. În acest caz nu vom mai avea un control complet și aici e vorba despre CSM, chiar dacă dă avize prin secțiile de resort. O să vedeți că realitatea va fi așa cum vă spun, vor da avize doar pentru procurori, nu și pentru judecători. Iar vom avea o justiție televizată și politizată”, a declarat Nicușor Halici.

