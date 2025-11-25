€ 5.0890
|
$ 4.4112
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.4112
 
DCNews Politica Personalități politice Nicușor Dan, mesaj transmis în cadrul Conferinței „CNSAS – 25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Postcomunismul românesc”
Data actualizării: 17:13 25 Noi 2025 | Data publicării: 14:47 25 Noi 2025

Nicușor Dan, mesaj transmis în cadrul Conferinței „CNSAS – 25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Postcomunismul românesc”
Autor: Crişan Andreescu

Nicușor Dan despre demiterea lui Ludovic Orban Nicușor Dan, președintele României. FOTO: Agerpres
 

Nicușor Dan a transmis marți, 25 noiembrie 2025, un mesaj în cadrul Conferinței „CNSAS – 25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității.

Postcomunismul românesc”. Mesajul a fost prezentat de către Valentin-Sorin Costreie, Consilier Prezidențial - Departamentul Educație şi Cercetare, în cadrul evenimentului organizat la Palatul Parlamentului.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

"Marcăm astăzi 25 de ani de la momentul care a schimbat fundamental modul în care România democratică se raportează la propriul trecut: deschiderea arhivelor Securității și înființarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. A fost o decizie majoră, întârziată, dar decisivă pentru a construi o societate în care adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde.

CNSAS a fost creat din dorința de a oferi acces liber la dosarele fostei Securități, contribuind la clarificarea și asumarea trecutului totalitar, la protejarea memoriei victimelor și la facilitarea cercetării trecutului istoric. Astfel, CNSAS, alături de instituțiile partenere – Arhivele Naționale ale României, instituțiile academice și cele dedicate studiului totalitarismului – au devenit, în timp, piloni ai efortului de a lămuri abuzurile, mecanismele de control și urmele pe care acestea le-au lăsat asupra societății românești. Fără acces la documente, istoria rămâne la presupoziții şi ipoteze. Cu acces la documente şi dovezi, poate deveni cunoaștere, responsabilitate și învățare instituțională.

Deschiderea, încă parțială, a arhivelor nu a fost doar un act de transparență, ci debutul unei veritabile reforme a statului care le-a permis cetățenilor să afle adevărul despre funcționarea poliției politice comuniste, a metodelor de represiune utilizate, dar și cunoașterea victimelor regimului comunist. A oferit cercetătorilor baza documentară necesară pentru a explica funcționarea regimului comunist și a dat României instrumentele prin care memoria colectivă să nu depindă de interpretări conjuncturale, ci de dovezi. Din această perspectivă, statul român are datoria să aloce resursele necesare instituțiilor care gestionează arhivele din România. În acest mod, cercetătorii din România vor avea toate instrumentele necesare pentru a completa cunoașterea istorică, iar fenomene contemporane foarte periculoase precum nostalgia după trecutul totalitar vor putea fi contracarate.

La un sfert de secol, rolul CNSAS rămâne fundamental pentru studierea istoriei recente. Adevărul istoric nu se golește de sens odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, într-o societate democratică matură, el trebuie readus constant în atenția publică – în școală, în cultură, în spațiul civic.

Arhivele și instituțiile care le gestionează sau care studiază totalitarismul sunt parte din infrastructura democratică a României, la fel ca Parlamentul, sistemul de justiție sau presa liberă. Protejarea și profesionalizarea lor sunt condiții pentru o societate care își asumă trecutul fără ambiguități.

Mulțumesc tuturor celor care, în acești 25 de ani, au lucrat cu discreție, rigoare și uneori împotriva inerției administrative pentru ca documentele să fie publice, ordonate, cercetabile și accesibile. Progresul înregistrat în ultimii ani merită subliniat. Am speranța că acesta nu se va opri aici. Este o muncă foarte importantă şi chiar vitală pentru o societate democratică.

Astăzi, aici, la Palatul Parlamentului, încep două zile de reflecție, cu instituțiile care au responsabilitatea protejării memoriei colective – cercetători, istorici, arhiviști, reprezentanți ai administrației, ai societății civile și ai celor care au îndurat direct represiunea comunistă. Este cadrul potrivit pentru a analiza ce am făcut bine, ce este de îmbunătățit și ce obligații avem pentru viitor.

România trebuie să fie un stat care își privește trecutul in fata, fără rezerve şi fără ocolișuri. Înțelegerea și asumarea istoriei noastre recente reprezintă o condiție pentru maturizarea democrației românești.

CNSAS este parte din această obligație națională. Iar faptul că această instituție funcționează transparent, cu parteneri publici și internaționali și cu rezultate recunoscute, este un câștig democratic real ce trebuie întreținut şi consolidat cu orice preț.

Vă mulțumesc! La mulți ani, CNSAS!"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Zece femei și copii au fost răpiți dintr-un sat din Nigeria
Publicat acum 4 minute
Ucraina a acceptat acordul de pace cu Rusia, anunță un oficial american
Publicat acum 14 minute
Trei manageri turci din industria de apărare, arestați pentru spionaj în favoarea altor țări
Publicat acum 30 minute
Ungaria riscă să-și piardă dreptul de vot în Consiliul UE. Parlamentul cere sancțiuni imediate: Statul de drept, în colaps
Publicat acum 41 minute
România scapă de suspendarea fondurilor europene. CE vine, totuși, cu un avertisment
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat acum 20 ore si 45 minute
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 23 Noi 2025
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close