Nicușor Dan aplică tacticile lui Clotilde Armand și-i retrage atribuțiile viceprimarului Stelian Bujduveanu, prin sms. ”L-am sunat, dar era în conferința asta mare”

Primarul general Nicușor Dan i-a retras atribuțiile executive viceprimarului Stelian Bujduveanu, PNL.



"Am aflat din presă chiar în timpul unui eveniment foarte important pentru Alianţa PSD-PNL la care am lansat candidatul nostru la Primăria Capitalei, în persoana profesorului doctor Cătălin Cîrstoiu” a spus Stelian Bujduveanu, care consideră că ”nu este decât un alt gest politicianist care a venit să încerce să oprească un eveniment foarte important pe care cele două partide l-au făcut la nivelul municipiului Bucureşti”.

”Cred că decizia pe care a luat-o Nicuşor Dan este lipsită de orice fel de obiectivitate, este o decizie politicianistă, aşa cum a făcut şi primăriţa Clotilde Armand de la Sectorul 1 când a retras atribuţiile, fără niciun motiv, viceprimarului PNL”, a afirmat Stelian Bujduveanu.





În continuare, viceprimarul a asigurat: ”Nu mă voi opri să lucrez pentru bucureşteni şi în slujba bucureştenilor până la finalul mandatului (...) mai ales pentru proiectele importante pe care le-am început în acest mandat şi care vor fi duse în continuare şi în mandatul viitor”.

Acesta a coordonat STB și Administraţia Străzilor și a spus că se va implica în continuare ca până acum: Dacă primarul va dori să dea alte directive, alte dispoziţii, să-şi asume ce se întâmplă în aceste domenii. Consider că acolo unde ne-am aplecat foarte mult asupra traficului, asupra reînnoirii parcului şi asupra altor obiective foarte importante, s-au văzut progrese la nivelul municipiului Bucureşti şi trebuie să ne mândrim cu ele şi să facem şi mai mult în perioada următoare”.

”L-am sunat, dar era în conferinţa asta mare”



Viceprimarul a reiterat faptul că bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti va fi votat vineri în urma şedinţei Consiliului General, care a fost convocată de grupurile reunite PSD-PNL, întrebat pe acest subiect.

Anterior, Nicușor Dan a spus la Digi24, că i-a dat sms lui Stelian Bujduveanu prin care l-a anunțat de decizia sa: ”L-am sunat, dar era în conferinţa asta mare, cu anunţul candidatului, dar am schimbat nişte mesaje. (...) I-am spus că nu e nimic personal şi el mi-a dat un like sau o maimuţă din asta de pe telefon, în care mi-a spus că ştie, înţelege şi că totul e în regulă. (...) Haideţi să le spunem emoticoane”. Nicușor Dan a afirmat că a luat decizia pentru că ”nu poţi să fii în două locuri, în acelaşi timp". El a argumentat că s-a format o nouă majoritate PNL - PSD în Consiliul General, care este ostilă lui și, cum Stelian Bujduveanu se află în această majoritate, nu se poate afla în colaborare cu el: ”Şi atunci, e o decizie firească să îi iau atribuţiile. După alegeri, în funcţie de majoritatea pe care o s-o formăm, vom rediscuta atribuţii pentru viceprimari”.

