Nicuşor Dan, alături de Georgia Meloni la Bruxelles. A fost organizată prima reuniune a grupului "Prietenii coeziunii"

Facebook Nicusor Dan

Nicuşor Dan a organizat, alături de Georgia Meloni, prim-ministrul Italiei, prima reuniune a grupului "Prietenii coeziuni", la Bruxelles.

"La Consiliul European de vară de la Bruxelles, discutăm progrese concrete privind consolidarea capacității de apărare a Uniunii Europene, cu o atenție specială acordată Flancului Estic și operaționalizării proiectului „Eastern Flank Watch”.

În același timp, subliniez importanța asigurării unei complementarități solide între eforturile Uniunii Europene și cele ale NATO.

Un subiect deosebit de important pe agenda reuniunii este viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034.

Vom avea o primă analiză a cadrului de negociere, care include, pentru prima dată de la publicarea pachetului bugetar de către Comisia Europeană, și propuneri concrete de alocări financiare", a transmis Nicuşor Dan pe Facebook.

Nicuşor Dan, alături de Georgia Meloni la Bruxelles

"Împreună cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, am organizat prima reuniune de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii” la nivel de lideri, înaintea discuțiilor privind Cadrul Financiar Multianual (MFF) 2028–2034.

Vom continua să pledǎm pentru un buget al UE ambițios, cu resurse suficiente pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, precum și pentru consolidarea competitivității generale în întreaga Uniune Europeană", a mai spus Nicuşor Dan.

În imaginile postate, Nicuşor Dan este văzut zâmbitor şi alături de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, dar şi de alţi lideri europeni.