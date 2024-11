Mult doritul "premier Bolojan" nu se bucură de încrederea lui Kelemen Hunor pentru un Guvern de Uniune Națională: "Eu nu sunt fan Ilie Bolojan"

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că nu are încredere în abilitățile de premier ale liderului interimar al PNL, Ilie Bolojan, mai ales având în vedere faptul că acesta ar trebui să coordoneze o coaliție largă, compusă din mai multe partide.

"Nu cred că Ilie Bolojan, în acest moment, pentru o coaliţie atât de mare, s-ar putea să fie un premier bun. Nu cred, asta e. Eu nu sunt fan Ilie Bolojan, sigur, a fost un primar bun, dar nu cred în capacităţile, calităţile sale de prim-ministru, mai ales într-o astfel de situaţie extrem de dificilă, unde ar trebui să conduci o coaliţie de patru partide, o coaliţie largă, o coaliţie de altfel foarte dificilă. Şi, pentru a pretinde un post de prim-ministru totuşi ar trebui să ai un rezultat bun la alegerile parlamentare, ceea ce, în acest moment, nu mi se pare că se va întâmpla. Şi, într-o oarecare măsură, spun din păcate, că România acum are nevoie de socialişti, are nevoie şi de liberali, are nevoie şi de UDMR pentru echilibru. Şi, de aceea, eu cred că în acest moment nu trebuie să vorbim noi despre viitorul premier, cine ar fi viitorul premier, fiindcă asta înseamnă că pui căruţa în faţa cailor, boilor", a afirmat Kelemen Hunor, la Europa FM.



Referindu-se la alegerile parlamentare de duminică, liderul UDMR a spus că există posibilitatea ca AUR, Partidul Oamenilor Liberi şi SOS să ajungă la un procent de 40%, chiar spre 50%, după redistribuire.

Întrebat ce fel de majoritate poate rezulta după alegerile parlamentare, Kelemen a precizat că este greu de anticipat, formaţiunea pe care o conduce concentrându-se să mobilizeze electoratul, pentru a avea un grup atât la Senat cât şi la Camera Deputaţilor şi pentru a contribui la o majoritate democratică, "care poate apăra România de toate aceste excese, care sunt foarte, foarte aproape de 40%, în acest moment".



El consideră că pentru formarea unei majorităţi solide va fi nevoie de toate forţele politice, mai puţin AUR, SOS şi POT.



Preşedintele UDMR a reiterat faptul că este important să se formeze o majoritate stabilă pentru anii ce urmează, indiferent cine va fi preşedintele României.



"Noi, acum, ar trebui să ne mobilizăm cu toţii, să nu ne canibalizăm electoratele şi să încercăm să reuşim să formăm o majoritate stabilă pentru anii care urmează, indiferent cine va fi preşedintele. Fiindcă astăzi e greu să spui cine va fi preşedintele. Astăzi nu ştim care va fi rezultatul renumărării voturilor. S-ar putea să ne trezim cu un nou prim tur pentru alegerile prezidenţiale. Deci, eu cred că oamenii responsabili, oamenii corecţi, oamenii care totuşi sunt atenţi ce doresc cetăţenii şi care sunt problemele României, acum nu ar trebui să vorbească despre viitorul premier, ci ar trebui să se mobilizeze, mai avem o zi, o zi şi jumătate, pentru a mobiliza electoratul şi fără să ne canibalizăm. Altfel, vor câştiga ceilalţi, să ştiţi", a mai afirmat Kelemen Hunor, conform Agerpres.

