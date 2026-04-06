€ 5.0961
|
$ 4.4092
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.4092
 
DCNews Economie Metrorex propune creşterea tarifelor de călătorie cu circa 40%, în medie, de la 1 mai. E oficial
Data publicării: 17:25 06 Apr 2026

Metrorex propune creşterea tarifelor de călătorie cu circa 40%, în medie, de la 1 mai. E oficial
Autor: Anca Murgoci

metrou-piata-unirii-2_93637000 Sursa foto: Agerpres

Crește prețul unei călătorii cu metroul.

Metrorex propune ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul cu circa 40%, începând cu data de 1 mai 2026, preţul unei călătorii urmând să crească de 5 lei la 7 lei, conform unui proiect de Ordin publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Tarifele pentru două călătorii ar urma să crească de la 10 lei la 14 lei şi pentru 10 călătorii de la 40 de lei la 55 de lei

De asemenea, abonamentul pentru 24 de ore se va scumpi la 18 lei, de la 12 lei în prezent, cel pe o săptămână la 60 de lei, de la 45 lei, pe o lună la 140 lei, de la 100 lei, abonamentul pe 6 luni va urca la 700 lei, de la 500 lei, şi cel pe un an la 1.300 lei, de la 900 lei.

În ceea ce priveşte tarifele pentru călătoria metropolitană integrată (Metrorex-STB) acestea ar urma să fie: 9 lei biletul unic pentru o călătorie - 120 de minute, 18 lei biletul unic pentru două călătorii, 72 de lei biletul pentru 10 călătorii, 23 lei abonamentul pentru 24 de ore, 79 lei cel pentru o săptămână, 196 lei pentru o lună, 980 lei pentru şase luni şi 1.770 lei pentru un an.

Titlurile de călătorie cu metroul achiziţionate până în ziua precedentă aplicării noilor tarife vor putea fi utilizate până la terminarea numărului de călătorii sau expirarea duratei de valabilitate a acestora.

În motivarea proiectului de Ordin se subliniază că modificarea tarifelor este determinată de faptul că subvenţia prevăzută în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Metrorex este în cuantum de 761.490.000 lei, ceea ce ar conduce la un rezultat negativ (pierdere) în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 în valoare de 451.241.030 lei.

De asemenea, ajustarea tarifară pe anul 2026 este o măsură asumată de conducerea Metrorex S.A. şi prevăzută atât în "Planul de reorganizare, restructurare şi redresare financiară a Metrorex pentru perioada 2025 - 2028, cât şi în Planul de administrare al companiei pentru februarie 2023 - februarie 2027 (actualizat noiembrie 2025).

Potrivit sursei citate, măsura de ajustare a tarifelor de călătorie cu metroul va conduce la o creştere lunară a veniturilor proprii ale companiei cu circa 10.271.680 lei, valoare ce va contribui la diminuarea deficitului de finanţare şi un grad mai mare de acoperire a cheltuielilor de asigurare a serviciului public de transport călători cu metroul în condiţii de siguranţă.

VEZI ȘI: Măsurile Guvernului în criza carburanților. Ionuț Dumitru, consilier al premierului: Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă 

"Având în vedere cele prezentate, în cazul în care se aprobă ajustarea tarifelor la călătoria cu metroul începând cu data de 01.05.2026, veniturile din transportul călătorilor cu metroul ar creşte cu cca 100.988.000 lei faţă de anul 2025, iar veniturile din compensarea reducerilor 100 % pentru elevi şi 90% pentru studenţi, a gratuităţilor pentru revoluţionari şi veterani de război ar creşte cu circa 97.608.000 mii lei faţă de anul 2025", se mai arată în motivare.

Ultima ajustare tarifară a avut loc în anul 2025, fiind aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 4094/31.12.2024.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

metrorex
metrou
bilet
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Donald Trump face anunțul așteptat de toată planeta / video / live
Publicat acum 22 minute
Criza carburanților: Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe Ilie Bolojan, Bogdan Ivan, Ciprian Șerban și reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol
Publicat acum 26 minute
Mesajul președintelui Nicuşor Dan de Ziua Internațională a Romilor: „Diversitatea ne ajută să progresăm”
Publicat acum 36 minute
Patriarhia Română, anunț privind aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim de Paști
Publicat acum 56 minute
PSD, concesie mare pentru partenerii de guvernare: Bogdan Chirieac spune cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 25 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 11 ore si 36 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 39 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 4 ore si 6 minute
UPDATE: Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu. Spitalul, anunț de ultimă oră
Publicat acum 10 ore si 35 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 38: Trump a respins ideea unui armistiţiu de 45 de zile / Israelul a bombardat cel mai mare complex petrochimic al Iranului
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close