Marius Hațegan, Secretar General al PNL Alba, ales cu unanimitate de voturi

PNL Alba are de astăzi un nou Secretar General.

Marius Hațegan a fost ales în funcția de Secretar General al PNL Alba, scrie ziarulunirea.ro. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi în cadrul Ședinței Biroului Politic Județean al PNL Alba desfășurată astăzi.

Procesul de votare a fost secret la propunerea președintelui Ion Dumitrel. Pe lângă funcția de Secretar General, au mai fost stabilite și funcțiile a doi secretari generali adjuncți, în conformitate cu prevederile Statutului PNL și al Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și conducerea activității organizațiilor locale și județene.

Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, își va continua astfel activitatea pe această funcție, pe care a ocupat-o și în structura vechiului birou de conducere, între anii 2017 și 2021.

Pentru funcțiile de secretari generali adjuncți au fost aleși Marius Filimon – viceprimar al municipiului Alba Iulia și Adrian Negruțiu – consilier județean PNL.

Ludovic Orban a declarat, luni seară, că nu a avut niciodată informații despre problemele cu dosarele din SUA ale premierului Florin Cîțu, care au apărut în spațiul public în ultimele zile. Ulterior, a vorbit și despre președintele Klaus Iohannis și „soarta PNL”.

„Eu am transmis un mesaj că nu mă las intimidat și duc bătălia până la capăt”, a spus, luni seară, la Realitatea Plus, Ludovic Orban.

„Iar apropo de președintele Iohannis, președintele a obținut al doilea mandat sprijinit de PNL. Și în primul mandat... am povestit că eu mi-am retras din candidatura la președinția PNL ca să fie Klaus Iohannis ales președintele PNL ca să aibă poziția de candidatură la președinția României. A fost un sacrifiu personal. (...) Am renunțat pentru că am considerat că trebuie să alegem un membru cu șanse mari să câștige președinția României și s-a dovedit o alegere extrem de potrivită”, a zis Ludovic Orban.

„În 2019, l-am susținut cu toată forța!”, a continuat liderul PNL. „Cred că PNL și-a onorat toate angajamentele în relația cu președintele României și cred că este extrem de important ce se întâmplă în continuare cu PNL. Președintele e la al doilea mandat, nu mai poate să candideze. Eu cred că inclusiv președintele Iohannis trebuie să se gândească la soarta PNL, iar soarta PNL nu poate fi asta! Să fim sub asediu pentru că un reprezentant PNL (n.r. cu referire la Florin Cîțu) nu a avut curajul să comunice public”, a explicat Orban.