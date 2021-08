Orban, atac la Iohannis: Să se gândească la soarta PNL!

„Eu am transmis un mesaj că nu mă las intimidat și duc bătălia până la capăt”, a spus, luni seară, la Realitatea Plus, Ludovic Orban.

„Iar apropo de președintele Iohannis, președintele a obținut al doilea mandat sprijinit de PNL. Și în primul mandat... am povestit că eu mi-am retras din candidatura la președinția PNL ca să fie Klaus Iohannis ales președintele PNL ca să aibă poziția de candidatură la președinția României. A fost un sacrifiu personal. (...) Am renunțat pentru că am considerat că trebuie să alegem un membru cu șanse mari să câștige președinția României și s-a dovedit o alegere extrem de potrivită”, a zis Ludovic Orban.

„În 2019, l-am susținut cu toată forța!”, a continuat liderul PNL. „Cred că PNL și-a onorat toate angajamentele în relația cu președintele României și cred că este extrem de important ce se întâmplă în continuare cu PNL. Președintele e la al doilea mandat, nu mai poate să candideze. Eu cred că inclusiv președintele Iohannis trebuie să se gândească la soarta PNL, iar soarta PNL nu poate fi asta! Să fim sub asediu pentru că un reprezentant PNL (n.r. cu referire la Florin Cîțu) nu a avut curajul să comunice public”, a explicat Orban.

UPDATE:

Spre finalul emisiunii de la Realitatea Plus, președintele PNL a fost întrebat, din nou, despre colaborarea cu președintele Klaus Iohannis.

„Eu am avut o colaborare foarte corectă, din punctul meu de vedere”, a spus Ludovic Orban. „Vorbiți la trecut?!”, a fost întrebat imediat Ludovic Orban. „Am”, a spus acesta, fără alte comentarii.

Totodată, Orban a spus că el l-a susținut pe Florin Cîțu să fie vicepreședinte PNL pe probleme economice. În ceea ce privește funcția de ministru de Finanțe, Orban a precizat că a avut inițial o altă preferință.

„Florin Cîțu nu a fost prima mea opțiune pentru Ministerul Finanțelor. Cel care a fost prima mea opțiune m-a refuzat. Aș prefera să nu îi dau numele. Nu este adevărat (n.r. că l-a susținut Iohannis pe Cîțu). (...) El era vicepreședinte economic. A fost un purtător de mesaj pe domeniul economic, a avut tangență cu zona financiar-bancară, a avut foarte multe luări de poziție, mesaje pe zona economică. Nu era chiar o alegere care să nu aibă argumente în spate. Am colaborat foarte bine cu Florin Cîțu ca ministru al Finanțelor (...), mâna dreaptă, cel mai important ministru după premier este ministrul Finanțelor”, a mai spus Ludovic Orban, luni seară, la Realitatea Plus.