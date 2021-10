Ludovic Orban își face PARTID. Când va înființa o nouă formațiune politică

”Speranţa moare ultima, încă mai sper, că Partidul Naţional Liberal este partidul în care au am investit enorm. Din păcate, astăzi, în punctele strategice ale Partidului Naţional Liberal, în structurile care generează deciziile practic sunt nişte oameni care îl ascultă numai pe Iohannis. Sper, speranţa nu e foarte mare, dar mai am să zic, cum se zice, de doi bani speranţă, că poate le vine mintea la cap unei majorităţi din colegii mei, se vor trezi, vor rupe complet relaţiile cu Iohannis” a spus liberalul Ludovic Orban, la Realitatea Plus.

Momentul în care Orban rupe PNL

Întrebat dacă va pleca din PNL şi va înfiinţa o nouă formaţiune politică, alături de senatorii şi deputaţii care îl susţin, Ludovic Orban a răspuns: ”Dacă nu se îndeplinesc condiţiile pe care le-am pus, mai mult ca sigur că da”. El spune că va lua o decizie cu privire la viitorul său politic, ”într-un timp rezonabil”, indicând, în acest context, orizontul temporal de două-trei săptămâni, arată news.ro.

Ludovic Orban consideră că ”brandul” PNL ”este într-un mare pericol”, arătând că partidul a scăzut de la o intenţie de vot de 27% PNL şi este ”prăbuşit”. ”Se îmbată cu apă rece cine îşi imaginează că avem mai mult de 15%”, susţine Orban. Ultimul sondaj cu privire la intenția de vot la alegeri plasează PNL pe al doilea loc, cu 19% intenție de vot, la mai puțin de jumătate decât PSD.

După ce a pierdut șefia PNL, Ludovic Orban s-a retras și de la conducerea Camerei Deputaților, iar săptămâna aceasta s-a despărțit de PNL în Parlament. El a rămas deputat neafiliat și a lansat mai multe atacuri de la tribună, când și-a anunțat demisia din grupul liberalilor.

”Obligația morală pe care o am față de cetățenii români care au avut încredere în mine și în PNL este de a-mi respecta angajamentele pe care le-am luat în campania electorală față de cetățenii români. Din păcate, astăzi, nu am altă soluție decât a fi consecvent în onorarea obligațiilor morale pe care le am față de cetățenii români care ne-au acordat încrederea decât de a mă despărți, sper eu, temporar, de colegii mei din grupul parlamentar” a spus, printre altele, Ludovic Orban, în momentul despărțirii de PNL în Parlament. Vezi mai mult aici