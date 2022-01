”Anul 2021 a fost un an cu multe încercări pentru fiecare dintre noi, atât pentru mine cât și pentru copiii mei. A fost un an care m-a făcut mai puternic și care m-a învățat, mai mult ca niciodată, că familia este tot ceea ce contează cu adevărat în viață. Îmi iubesc țara așa cum îmi iubesc copiii și, în ultima seară din an, închin împreună cu fiul meu un pahar în cinstea tuturor românilor. La mulți ani 2022! Să ne dea Dumnezeu sănătate și să ne ofere speranța într-un viitor mai bun!” a scris Liviu Dragnea, fost lider al PSD, pe Facebook, unde a adăugat și o imagine (VEZI FOTO și aici):

Postarea are peste 4.600 de comentarii, peste 420 de distribuiri, precum și 14.000 de aprecieri.

După ieșirea din închisoare, Liviu Dragnea a anunțat că susține un nou partid: Alianța pentru Patrie. ”Principalul obiectiv al acestui partid îl reprezintă bunăstarea românilor şi este animat de patriotism economic. Nu este un partid naţionalist, nu este un partid xenofob, nu este un partid radical, antieuropean sau antiatlantic, dimpotrivă” spunea fostul lider al PSD.

”Liviu Dragnea este un bun organizator, peste Ponta sau Tăriceanu. Și Codrin Ștefănescu la fel. Din acest punct de vedere, ținând cont de capacitatea organizatorică, noul partid, Alianța Pentru Patrie, poate construi rapid în teritoriu. Va fi dificil, însă, să atragă lideri politici, nume grele care, la rândul lor, să dea greutate partidului. Cei din PSD nu vor risca să plece, nu vor merge în necunoscut, când sunt 99% șanse să ajungă la guvernare, fără mare efort, pe greșelile actualei Puteri. Cei de la Dreapta nu pot să vină spre Dragnea, după campania de demonizare pe care s-au bazat ca să ajungă la guvernare. Pe de altă parte, nici nu e clar în acest moment ce va propune noul partid. Liviu Dragnea a insistat mai mult pe ce nu va face, nu a lansat încă politici afirmative, nici nu s-a poziționat foarte clar în raport cu celelalte formațiuni de pe scena politică. Ca politolog, cred că poziționarea drept o formațiune naționalistă, frecventabilă, spre deosebire de AUR, ar fi mai productivă pentru APP.” spunea sociologul Alfred Bulai. Citește mai mult aici

