Bulai, analiza șanselor pe care le are partidul sprijinit de Dragnea, Alianța Pentru Patrie

Liviu Dragnea a anunțat lansarea unui nou partid ”Alianța Pentru Patrie”, în primul său interviu după eliberarea din închisoare. Politologul Alfeed Bulai afăcut o analiză a șanselor pe care acest partid le are pe scena politică.

”Până acum, nicio formațiune lansată de un lider plecat din marile partide nu a reușit să se impună în politică, a spus Alfred Bulai. Au ajuns în Parlament, unele dintre acestea, dar au avut cel mult rolul de partid balama, adăugând câteva procente primului clasat, pentru a face majoritatea.

Liviu Dragnea este, însă, un bun organizator, peste Ponta sau Tăriceanu. Și Codrin Ștefănescu la fel. Din acest punct de vedere, ținând cont de capacitatea organizatorică, noul partid, Alianța Pentru Patrie, poate construi rapid în teritoriu.

Va fi dificil, însă, să atragă lideri politici, nume grele care, la rândul lor, să dea greutate partidului. Cei din PSD nu vor risca să plece, nu vor merge în necunoscut, când sunt 99% șanse să ajungă la guvernare, fără mare efort, pe greșelile actualei Puteri. Cei de la Dreapta nu pot să vină spre Dragnea, după campania de demonizare pe care s-au bazat ca să ajungă la guvernare. Pe de altă parte, nici nu e clar în acest moment ce va propune noul partid. Liviu Dragnea a insistat mai mult pe ce nu va face, nu a lansat, încă politici afirmative, nici nu s-a poziționat foarte clar în raport cu celelalte formațiuni de pe scena politică.

În actualul context, e neproductiv, cred eu, să te limitezi la a ataca PSD-ul, care e în Opoziție. Marele public are destule motive de nemulțumire la adresa celor aflați la guvernare, nu cred că poate fi mobilizat de un mesaj împotriva unui partid din Opoziție. E posibil să iei procente de la cei nemulțumiți că PSD nu are o politică mai dură, Dragnea are suporterii lui, totuși, în acest moment nu se pot face estimări, nu știe nimeni cum vor evolua lucrurile.

Ca politolog, cred că poziționarea drept o formațiune naționalistă, frecventabilă ,spre deosebire de AUR, ar fi mai productivă pentru APP. Deci, noul partid ar avea mai multe șanse pe culoarul naționalist, ar putea să ia mai mult din electoratul AUR decât de la PSD. Cert este că, odată cu înființarea partidului lui Dragnea și Codrin Ștefănescu, apare concurența pe Stânga. Dreapta era fragmentată, consolidarea unei alternative la PSD pe Stânga nu poate decât să-i bucure pe cei de la Putere”, a spus Alfred Bulai.