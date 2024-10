Centura verde a Capitalei. Alex Găvan: Am trecut într-o nouă etapă, la concretul acțiunii executive

La această primă întâlnire a grupului de lucru menit să transforme în realitate o parte din punctele memorandumului au participat reprezentanții tuturor instituțiilor semnatare, Mihaela Frăsineanu (consilier de stat, Cancelaria Prim-Ministrului), Ionuț-Sorin Banciu (secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor), Bogdan Suditu (green city managerul capitalei), Andreea Voineag (expert urbanist, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București), cât și membri ai Platformei Civice Împreună pentru Centura Verde, Alex Găvan, Florin Stoican, Daniel Sărdan, Oana Cambera, Ciprian Gălușcă, Alina Kasprovski, Ciprian Teleman, Ciprian Stănescu, Mircea Ilie.

Alex Găvan, conservaționist, fondator Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde:

„Am vorbit pentru prima oară public în 2017 despre visul de a realiza o centură verde a capitalei după modelul a cărei eficiență a fost deja dovedită la nivel internațional. În aprilie 2023 am lansat oficial Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde, demers apolitic. Și iată că acum, cu consens politic și asumare administrativă, ne apucăm de treabă. Pentru mine, Centura Verde București-Ilfov reprezintă un alt fel de optmiar. A luat mai bine de un an și jumătate de la anunțarea publică a expediției să formăm echipa, să ne aliniem cu toții și să fim pe aceeași pagină, pentru că sănătatea noastră, a tuturor, nu are culoare politică. Ieri am ajuns, în sfârșit, la 5000 de metri, organizăm tabăra de bază și ne pregătim pentru ascensiune. Pentru sportivitate și fair-play, pentru etica ascensiunii, în escaladele mele pe toate cele 7 vârfuri de 8000 de metri pe care le-am urcat nu am folosit niciodată oxigen suplimentar. Cunosc pe propria piele nevoia disperată după oxigen, sentimentul de sufocare dar și cele de trebuință pentru a reuși. Dar noi, cu toții, nu trăim în cer, la 8000 de metri, ci aici, pe pământ, unde oxigenul înseamnă Viață. Centura Verde reprezintă masca de oxigen a capitalei și a zonei metropolitane”.

Întâlnirea de lucru din pădurea Balotești a fost un eveniment asociat ediției de anul acesta a Climate Change Sumit.

Centura Verde București-Ilfov (www.centuraverde.ro) este un proiect de sănătate publică cu o puternică componentă socială și antipoluare, dar și de atenuare a efectelor schimbărilor climatice, parte a unei soluții sistemice ce presupune și o semnificativă componentă de mediu. Inițiativa Platformei Civice Împreună pentru Centura Verde a fost generată de contextul actual al poluării dramatice din București și din alte orașe ale țarii coroborat cu tăierile îngrijorătoare de păduri din jurul Capitalei și a altor zone periurbane. Platforma reunește sub umbrela sa, întrun demers apolitic, peste 150 de organizații neguvernamentale, grupuri civice și persoane publice și beneficiază de susținerea Administrației Prezidențiale.

