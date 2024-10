Au fost găsite ruinele celei mai vechi biserici creștine din prima țară creștinată a lumii / foto în articol

Arheologii de la Academia Națională de Științe din Armenia și de la Universitatea din Münster au descoperit ruinele unei biserici creștine timpurii din Artaxata, fosta capitală a Regatului Armeniei, scrie Heritage Daily.

Artaxata, cunoscută și sub numele de Artashat, a fost fondată în anul 176 î.Hr. în timpul domniei lui Artaxias I, fondatorul dinastiei Artaxiade.

Scriitori greci antici precum Strabon și Plutarh s-au referit la Artaxata drept „Cartagina armeană”, subliniind importanța orașului ca un important centru comercial situat pe rutele comerciale care leagă Persia și Mesopotamia cu Caucaz, porturile Mării Negre și Asia Mică.

Conflictele cu romanii și perșii au distrus Artaxata, care a fost reconstruită de mai multe ori, înainte de a fi în cele din urmă abandonată în secolul al V-lea d.Hr., după rebeliunea armeană din 450–451 d.Hr.

Săpăturile recente au scos la iveală o structură octogonală cu prelungiri cruciforme, care este în concordanță cu tipologia clădirilor creștine timpurii. Structura măsoară 30 de metri în diametru și avea podea de mortar și platforme din lemn datate la mijlocul secolului al IV-lea d.Hr.

„Clădirea din secolul al IV-lea este cea mai veche biserică documentată arheologic din țară – dovezi senzaționale pentru creștinismul timpuriu din Armenia”, a spus profesorul Achim Lichtenberger de la Universitatea din Münster.

„Bisericile octogonale au fost necunoscute aici până acum, dar suntem foarte familiarizați cu ele din regiunea Estului Mediteranei, unde au apărut pentru prima dată în secolul al IV-lea d.Hr.”, a adăugat Dr. Mkrtich H. Zardaryan de la Academia Națională de Științe din Armenia.

Potrivit tradiției, Grigore Luminătorul, fondatorul și primul șef oficial al Bisericii Apostolice Armene, l-a convertit pe regele armean Tiridates al III-lea la creștinism în Artaxata în anul 301 d.Hr., făcând din Armenia prima națiune creștină.

