Vârsta la care trebuie să faci prima colonoscopie nu mai e demult cea de pe vremuri. Dr. Mitulescu (SANADOR): Atenție la sângele din scaun! Poate fi de la hemoroizi. Cum aflăm dacă e cancer

Dr. Gabriel Mitulescu a vorbit despre o intervenție recentă pe care a efectuat-o unui pacient cu cancer rectal foarte avansat. De asemenea, medicul a discutat despre dificultățile în identificarea simptomelor cancerului de intestin gros, explicând că, de obicei, pacienții nu se prezintă la medic la primele semne. În cazul pacientului său, cancerul de rect era deja prezent de 8 luni înainte de a fi diagnosticat, ceea ce înseamnă că nu a fost descoperit devreme.

„Ce ar fi trebuit să observe pacientul ca să ajungă la timp la medic?”, a întrebat Val Vâlcu.

„E o discuție complicată. El a avut un cancer de rect, adică un cancer de intestin gros. Cancerul de intestin gros când dă primul simptom, există de 8 luni. Dacă ar fi sesizat la primele simptome, dar de regulă pacienții nu se prezintă nici în stadiul ăsta, oricum nu prea mai puteam vorbi de un cancer descoperit incipient pentru că el exista de 8 luni, atunci când a început să se manifeste, dar dacă pacientul sângerează și crede că are hemoroizi, dacă pacientul are tulburări de scaun și crede că are enterocolită și până când nu slăbesc 20 kg, de regulă, nu vin, nu e un semnal util și nu e o descoperire incipientă.”, a spus dr. Gabriel Mitulescu.

Cea mai bună metodă de prevenție

Dr. Gabriel Mitulescu a criticat metodele de screening bazate pe identificarea sângelui în scaun, afirmând că acestea nu oferă informații clare despre cauza sângerării, deoarece pot fi cauzate de hemoroizi. El a subliniat importanța colonoscopiilor, explicând că 99% dintre tumorile de colon și rect provin din polipi, care pot evolua spre displazie severă și cancer. Potrivit acestuia, prin efectuarea colonoscopiilor și extirparea polipilor, se poate preveni dezvoltarea cancerului.

„Aceste metode de screening, identificarea de sânge în scaun, testul FIT.”, a spus Val Vâlcu.

„Mie mi se pare o prostie pentru sânge în scaun poți să ai de la hemoroizi, deci nu spune nimic clar asupra etiologiei sursei sângerării, dar în momentul în care o tumoră sângerează, e deja veche.

Eu nu trebuie să descopăr sângerarea în scaun. Noi trebuie să facem colonoscopii, pentru că 99% din tumorile de colon și de rect se nasc din polipi cu care omul stă ani de zile până când un polip să vireze într-o displazie severă și către cancer.

Este suficient timp, că dacă se face colonoscopia și se extirpă polipii, pacientul nu va mai face cancer. Asta este prevenția, asta este „timpurie", atunci când se extirpă polipii cu o manevră foarte simplă, endoscopică. Se fac în toate unitățile medicale din România.”, a spus dr. Gabriel Mitulescu.

Vârsta recomandată pentru controalele de screening

În ceea ce privește vârsta recomandată pentru controalele de screening, medicul a explicat că ar fi ideal ca aceste controale să fie realizate atunci când pacientul este suficient de matur pentru a tolera pregătirea necesară. Medicul a povestit că a operat pacienți tineri, inclusiv de 14 și 16 ani.

„La ce vârstă ar trebui să facă un astfel de control, și cine?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Clasic, se spunea că după 50 de ani. După părerea mea, ar trebui făcut atunci când pacientul e suficient de matur să poată să bea pregătirea de prafuri.

Eu am operat și pacienți de 16 ani, și de 14 ani, și de 18, și de 21 cu cancer de colon. Slavă Domnului că, din cauza noilor reguli în România, nu mai am voie să operez copii sub 18 ani, și atunci am scăpat, că este foarte neplăcut să operezi copii.”, a spus dr. Gabriel Mitulescu.

