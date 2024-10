Reţea de reciclatori de sticlă din Bihor, destructurată. AFM a fost prejudicat cu peste 8,5 milioane de lei

Citește și: Programul ”Fabrici de reciclare”, prelungit până în noiembrie: Fonduri disponibile pentru dezvoltarea instalațiilor de reciclare

Trei bărbați, care făceau parte dintr-o rețea de reciclatori de sticlă, sunt cercetați pentru că ar fi încasat fraudulos peste 8,5 milioane lei, ”umflând” cantitățile de deșeuri colectate și predate spre reciclare pentru a primi sume mai mari de la Administrația Fondului de Mediu, informează Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bihor.

”În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 22 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară.



Activitățile au fost desfășurate în municipiul Oradea, în localitatea Sânmartin, județul Bihor și în localitatea Strehaia, județul Mehedinți, la imobilele reprezentând sediile unor societăți comerciale și la domiciliile a trei bărbați, de 29, 52 și 56 de ani, reprezentanți de drept a trei societăți comerciale, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de participație improprie la înșelăciune în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave, complicitate la participație improprie la înșelăciune în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și uzul de fals în formă continuată.



”Din cercetările efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice, a rezultat că, în perioada mai 2021 - februarie 2022, bărbatul, de 56 de ani, din Sânmartin, județul Bihor, în calitate de administrator de drept al unei societăți comerciale, cu sediul în municipiul București și punct de lucru în Oradea, cu sprijinul celorlalți doi bărbați, de 29 de ani, din Strehaia, județul Mehedinți și de 52 de ani, din Oradea, precum și al unui bărbat, de 35 de ani, din Oradea, administrator al unei societăți comerciale, cu sediul în Oradea, ar fi utilizat, în mod repetat, cele trei societăți administrate de aceștia, pentru a simula colectarea a peste 4.000 de tone de deșeuri, de ambalaje din sticlă, de pe teritoriul național”, se arată în comunicat, citat de Agerpres.



De asemenea, bărbatul, de 35 de ani, este cercetat de polițiști în aceeași cauză.



Scopul bărbatului de 56 de ani ar fi fost acela de a determina, cu intenție, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv a unor facturi fiscale, o societate, care ar avea ca obiect implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, referitoare la deșeuri, să inducă în eroare instituția publică care gestionează protecția mediului, prin raportarea gestionării a 7.014,19 tone de deșeuri de ambalaje din sticlă, de pe teritoriul național, din care peste 4.000 de tone, de astfel de deșeuri, ar fi fost fictive, provenind din afara României.

Prejudiciu uriaș pentru AFM

Prejudiciul total cauzat instituției a fost estimat, până în prezent, la aproximativ 8.500.000 de lei.



În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, polițiștii de la investigare a criminalității economice au descoperit și ridicat diferite înscrisuri și terminale mobile, care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională.



Totodată, procurorul de caz a dispus, față de bărbatul de 56 de ani, din Sânmartin, județul Bihor, măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile.



În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a trei imobile de locuit, șapte clădiri nerezidențiale, șase terenuri, precum și a 23 de mijloace auto, aparținând persoanelor în cauză, în valoare totală de aproximativ 6.400.000 de lei.



Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză și pentru recuperarea integrală a prejudiciului.



Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor serviciilor pentru acțiuni speciale Bihor și Mehedinți și al polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți, mai precizează comunicatul IPJ Bihor.

