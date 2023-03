Ligia Deca, ministrul Educației, infectată cu coronavirus

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, şi-a anulat participarea miercuri, în plenul Senatului, la Ora Guvernului, din cauza îmbolnăvirii de COVID, scrie Agerpres. Ministrul a solicitat reprogramarea sa la Ora Guvernului, întrucât testul PCR efectuat marţi a confirmat infectarea cu SARS-CoV-2. Invitaţia adresată de Senat ministrului Deca a fost făcută la propunerea grupului senatorial USR.

"Ligia Deca vine, în sfârșit, la Ora Guvernului! 170 zile. Atâtea zile i-a luat ministrului Ligia Deca să vină să stea de vorbă cu Parlamentul pe tema de care se ocupă, educația, după ce a preluat funcția pe 3 octombrie 2022. Mâine, la Senat, la chemarea USR, ea va veni la Ora Guvernului, să explice totuși, și Parlamentului, ce și-a propus să facă în acest mandat“, scria, anterior anunțului făcut de Ligia Deca, Ștefan Pălărie pe Facebook.

"Am pierdut șirul invitațiilor pe care USR le-a tot făcut. Am chemat-o la Comisii, i-am trimis invitații la discuții, am chemat-o și altădată la Ora Guvernului. Ignore total până azi. Într-un final, presiunea noastră o forțează să vină să poarte acest dialog, deși este extrem de târziu, DUPĂ ce legile educației au fost finalizate FĂRĂ consultări. E important ca opoziția să cheme miniștri la raport, să îi scoată din izolarea în care, adesea, se afundă“, mai scria senatorul USR.

Ce este "Ora Guvernului"

Dezbaterea "Ora Guvernului" este o procedură care face parte din mecanismul de control parlamentar exercitat de legislativ la adresa guvernului şi se desfăşoară atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor, în baza Regulamentelor separate ale celor două camere.

Sesiunile din cadrul "Orei Guvernului" sunt dezbateri pe teme politice de interes major la care participă doi miniştri. Acestea au loc în timpul sesiunilor ordinare, în fiecare zi de luni (la Cameră), de obicei, în intervalul orar 16.00-18.00, cu excepţia zilei dedicate "Orei prim-ministrului". Dezbaterile politice se organizează atât la iniţiativa opoziţiei, cât şi a puterii, alternativ, se arată în Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Tema dezbaterii este prezentată de către reprezentantul grupului parlamentar care a solicitat dezbaterea, având la dispoziţie 5 minute. La rândul său, ministrul invitat la dezbateri are la dispoziţie 5 minute pentru a răspunde. Reprezentantul grupului care a solicitat prezenţa miniştrilor poate cere lămuriri suplimentare, având la dispoziţie 3 minute. Şi celelalte grupuri parlamentare au la dispoziţie câte 3 minute pentru a-şi prezenta punctul de vedere, excepţie făcând cel mai mare grup parlamentar din opoziţie care are la dispoziţie 5 minute.

La Senat, "Ora Guvernului" se desfăşoară după o procedură asemănătoare cu cea prevăzută de Regulamentul Senatului.

Alături de mecanismul "Ora Guvernului", există şi procedura "Ora prim-ministrului", la care este invitat primul-ministru, o dată pe lună. Dacă în privinţa "Orei Guvernului", nu se prevede obligativitatea miniştrilor de a fi prezenţi, prim-ministrul are obligaţia de a participa la sesiunea "Ora prim-ministrului" (art. 183, Regulamentul Senatului şi art. 209 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

