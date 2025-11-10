€ 5.0854
Data actualizării: 22:07 10 Noi 2025 | Data publicării: 21:54 10 Noi 2025

Legea care permite construcția de hidrocentrale în arii protejate, atacată de Nicușor Dan la CCR
Autor: Iulia Horovei

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan a sesizat CCR legea care modifică regimul ariilor naturale protejate, spunând că aceasta contravine obligațiilor României în Uniunea Europeană.

„Am semnat sesizarea către Curtea Constituțională în legătură cu legea care modifică regimul ariilor naturale protejate și al evaluării impactului asupra mediului. Legea trimisă spre promulgare ridică probleme de constituționalitate și contravine obligațiilor României ca stat membru al Uniunii Europene. Aceasta permite reducerea limitelor ariilor protejate și eliminarea evaluării de mediu pentru categorii întregi de proiecte energetice sau declarate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării ca fiind de interes pentru securitatea națională”, a scris Nicușor Dan într-o postare pe rețelele de socializare.

Nicușor Dan: Legea încalcă mai multe norme

El a punctat că sesizarea de neconstituționalitate subliniază că legea încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos, garantat de art. 35 din Constituție, contravine Directivelor europene privind protecția habitatelor și evaluarea impactului asupra mediului care nu permit derogări generale sau automate pentru proiecte energetice ori militare și elimină evaluările de mediu și măsurile compensatorii impuse de Uniunea Europeană, reducând nivelul de protecție a biodiversității și expunând România riscului declanșării unei proceduri de infringement.

„Independența energetică a țării noastre este un obiectiv deosebit de important, însă acesta trebuie realizat într-o manieră sustenabilă, iar România are obligația constituțională și europeană de a proteja patrimoniul natural și de a garanta fiecărui cetățean dreptul la un mediu sănătos. Adoptarea unor norme care slăbesc aceste garanții ar însemna un regres legislativ periculos, contrar principiilor statului de drept”, a mai transmis președintele.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
presedinte
ccr
lege
sesizare
