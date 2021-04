Laura Vicol: Voiculescu continuă să facă rău! Nu aveți suflet, nu aveți onoare, nu aveți rușine!

Laura Vicol: Voiculescu continuă să facă rău! După Foișor, va arunca tot in stradă copiii de la Fundeni!

'Am avertizat ca asta urmeaza! A fost doar o chestiune de ore pand cand acest incompetent, ascuns sub titulatura de ministru al Sanatatii, după ce a aruncat bătrâni operaţi în stradă, la Foişor, acum va arunca tot in stradă copiii de la Fundeni.

Totul până la copii! Transformarea unui etaj sau a unei secţii din spitalul Fundeni în zonă de tratament pentru cei cu COVID este un preambul pentru acapararea întregii unităţi spitaliceşti. Ce garanţii avem că va fi un etaj?

Acest Guvern nu a fost în stare să mărească locurile la ATI, deşi suntem de un an în această blestemată de pandemie, nu a fost în stare să realizeze circuite separate în spitale, pentru a fi trataţi şi cei cu coronavirus şi cei cu alte afecţiuni şi Voiculescu vrea să credem că va fi un etaj. În continuare nimeni nu răspunde politic pentru ceea ce se întâmplă. Voiculescu continuă să facă rău prin decizii luate de el sau avizate de el. Şi rămâne ministru.

Dacă este criză cu locurile de la ATI, şi probabil este, de ce nu răspunde Voiculescu pentru faptul că patru luni nu a făcut nimic?! Ce au făcut Cîţu şi Orban cu toţi banii împrumutaţi? Poate oferă explicații și fostul ministru Tătaru.

Chiar nu se puteau dota nişte spitale în mod corespunzător? Suntem într-o mare mizerie generată de incompetenţa, dar mai ales de nepăsarea celor care guvernează această ţară.

Anul trecut Guvernul PNL era ocupat cu alegerile, anul ăsta useriștii și peneliștii sunt ocupați cu împărțitul funcțiilor și banilor publici, iar oamenii mor. Nu au avut grijă nici de cei infectaţi cu COVID, în stare gravă, nici de cei cu alte boli, cărora acum li se blochează accesul la sistemul de Sănătate.

E o vorba ca drumul catre iad se paveaza cu bune intentii. Ei ne trimit direct acolo, de drum nici pomeneala! Nu aveti suflet, nu aveti onoare, nu aveti rusine!', a scris Laura Vicol, pe contul său de Facebook.