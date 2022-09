Laura Vicol: USR susține că a introdus creșterea pensiilor în PNRR. O minciună ordinară!

Deputata PSD s-a referit la faptul că USR susține că a introdus creșterea pensiilor în PNRR (II!). „O minciună ordinară!”, a zis Laura Vicol.

„Nu știu câți dintre voi ați văzut emisiunea din seara aceasta, de la România TV, dar poate ați auzit deja despre cum USR susține că a introdus creșterea pensiilor în PNRR (II!). O minciună ordinară!

Oameni buni, singurul lucru făcut de USR pentru pensionari în PNRR a fost SĂ IMPUNĂ UN PLAFON al cheltuielilor cu pensiile. Adică, după ce se atingea acel plafon, USR ÎȘI DOREA CA PENSIILE ROMÂNILOR SĂ NU MAI CREASCĂ VREODATĂ! Asta este otrava picurată de USR în PNRR. Iar astăzi vorbesc despre creșterea pensiilor. Ei, ei care au fost într-un guvern care s-a opus oricăror creșteri de pensii. Dezgust. #credindreptate”, a scris Laura Vicol, deputata PSD, pe Facebook.

VEZI ȘI: Klaus Iohannis a declarat, cu privire la renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), că "nu se poate continua în stilul de până acum, când fiecare ministru merge la Bruxelles şi se plânge că nu absolut tot ce îşi doreşte s-a şi realizat"

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, cu privire la renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), că "nu se poate continua în stilul de până acum, când fiecare ministru merge la Bruxelles şi se plânge că nu absolut tot ce îşi doreşte s-a şi realizat".



"În ce priveşte renegocierea PNRR am discutat aceste chestiuni şi un lucru este foarte clar: nu se poate continua în stilul de până acum, când fiecare ministru merge la Bruxelles şi se plânge că nu absolut tot ce îşi doreşte s-a şi realizat. PNRR se poate implementa într-un singur fel: prin Guvern. Nu există atâtea PNRR-uri câte ministere sau câţi politicieni dornici să se afirmă. Există un PNRR, există un prim-ministru, există un Guvern şi adevărul este că în ultima vreme s-a înţeles şi în continuare, mai ales când vorbim de schimbarea PNRR, Guvernul va merge reprezentat de premier şi dacă premierul doreşte şi cu miniştrii de resort pentru a renegocia anumite aspecte. Am avut o etapă, după mine, un pic prea lungă, în care unii miniştri au încercat să se profileze un pic mai mult folosind acest text de renegociere a PNRR. Renegocierea este posibilă, se poate face, dar nu pe mici bucăţele, ci în ansamblu", a spus Iohannis.



El a afirmat că, dacă premierul Nicolae Ciucă va merge la Bruxelles pentru renegocierea PNRR şi cineva din coaliţie doreşte să-l însoţească, nu vede nicio problemă.



"Dacă premierul merge la Bruxelles pentru acest lucru şi cineva din coaliţie doreşte să-l însoţească şi se pun de acord cu ce se discută acolo nu văd nicio problemă", a adăugat şeful statului.



Preşedintele Klaus Iohannis conduce delegaţia României care participă, marţi şi miercuri, la New York, la segmentul la nivel înalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Vizita şefului statului în Statele Unite ale Americii va include şi o deplasare joi şi vineri la San Francisco (California).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News