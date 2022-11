Iohannis este preocupat de situația Rep. Moldova: ”Au nevoie de un sprijin suplimentar pe care suntem dispuşi să îl oferim"

"Este extrem de important ca Republica Moldova să rămână ferm angajată pe parcursul pro-european şi democratic şi pro-reformă, dar pe de altă parte este clar că şi cetăţenii de rând de acolo, administraţiile locale au nevoie de un sprijin suplimentar pe care suntem dispuşi să îl oferim", a afirmat şeful statului, într-o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni, după întrevederea avută cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Agerpres.

El a subliniat că Republica Moldova reprezintă o preocupare foarte specială pentru România.



"Şi nu doar începând din acest an, când au intrat în mari dificultăţi îi ajutăm, ci de când este România un stat democratic şi Moldova s-a angajat foarte ferm pe calea pro-europeană. Moldova are o preşedintă şi o majoritate parlamentară pro-europeană, pro-reforme. Noi suntem bucuroşi şi încurajăm această cale - pro-europeană şi pro-reformă, noi facem un pic mai mult decât să îi încurajăm, îi ajutăm efectiv cu expertiză, cu lucruri foarte concrete: energie electrică, carburanţi, lemn, gaz, însă suntem foarte conştienţi că pentru oamenii simpli din Republica Moldova lucrurile sunt complicate şi de aceea discutăm cu toţi aliaţii, partenerii şi prietenii pentru a găsi şi împreună căi pentru a ajuta Republica Moldova. Personal, nu am semne că s-ar prefigura schimbări în abordarea Republicii Moldova şi dimpotrivă cred că oamenii au înţeles foarte bine că este o perioadă foarte complicată şi pentru ei, şi pentru noi, dar asta nu înseamnă că reformele se opresc", a spus şeful statului.



Klaus Iohannis a arătat că este nevoie de realizarea unei infrastructuri mult îmbunătăţite.



"Pentru noi, în România, provocarea este mare, fiindcă în afară de reforme şi sprijin punctual pe care suntem foarte dispuşi să îl dăm este nevoie de realizarea unei infrastructuri mult îmbunătăţite, de interconectare, poduri, reţele şamd şi noi suntem pregătiţi ca împreună să facem toate aceste lucruri", a punctat preşedintele Iohannis.

Preşedintele Iohannis cere NATO mai mulţi militari pe flancul estic: Este nevoie de planuri foarte concrete ca în cazul unui atac să se ştie foarte exact cine, ce trupe şi unde trimite

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că este nevoie de un număr sporit de militari aliaţi şi de echipamente prepoziţionate pe Flancul Estic, arătând că este nevoie ca deciziile luate în acest sens la Summitul Alianţei Nord-Atlantice de la Madrid să se concretizeze.

"Este nevoie de mai multă forţă de apărare, de descurajare pe Flancul Estic. Acest lucru l-am spus demult, de la început ca să fiu foarte specific şi chiar astăzi cu domnul secretar general am discutat toate aceste chestiuni. După părerea mea, este nevoie de un număr sporit de militari aliaţi, dar asta nu este suficient. În plus, pentru a reprezenta o descurajare şi apărare solidă, este nevoie de echipamente, mai exact de echipamente prepoziţionate. Despre aceste lucruri am discutat şi despre creşterea prezenţei şi despre prepoziţionarea de echipamente la Summitul de la Madrid, însă este nevoie de concretizarea acestor decizii. La Madrid decizia a fost mai degrabă generică, toată lumea a fost de acord că asta trebuie făcut, dar acum doresc, cel puţin asta a fost partea mea, să trecem la fapte", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni, după întrevederea avută cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

