Guvernul EXCLUS de Rareș Bogdan. Tudorache (PLUS), 100% de acord

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, nu crede că ”USR PLUS stă într-un om”, subliniind că e important ca această coaliție să-și pună în practică reformele.

”Sunt absolut convins că maturitatea, echilibrul și interesul național vor prima” a spus Rareș Bogdan, la Digi24. Despre un guvern minoritar, el spune: ”Exclus, exclus un guvern minoritar, exclusă o alianță cu PSD, mergem înainte alături de USR-PLUS și UDMR”.

Dragoș Tudorache, ales PLUS în PE, a completat că, pe această ultimă declarație ”sunt de acord 100% cu colegul meu, Rareș Bogdan. Nu avem niciun motiv pentru a nu continua să investim în această coaliție. Este singura soluție solidă pentru gestionarea problemelor țării”. El i-a spus lui Rareș Bogdan că nu e vorba de orgolii sau de joc politic, acuzându-l pe Florin Cîțu că nu a avut un minim respect față de USR PLUS când nu i-a consultat cu privire la decizia pe care urma s-o ia.

Amintim că premierul Florin Cîțu a anunțat, după discuția cu Dan Barna, lider al USR, că a luat decizia revocării lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății, precum și pe cea a Andreei Moldovan, secretar de stat.