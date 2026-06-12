Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, prezent în Parlamentul României, la invitația europarlamentarului AUR Georgiana Teodorescu

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu a organizat astăzi, la Palatul Parlamentului, o întâlnire specială cu Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, lider spiritual și umanist recunoscut la nivel internațional, fondator al organizațiilor Art of Living și International Association for Human Values.

La eveniment au participat parlamentari, reprezentanți ai societății civile și invitați interesați de dialogul despre pace, valori umane, echilibru interior și rolul spiritualității în societatea contemporană.

În deschiderea evenimentului, europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu a subliniat importanța găzduirii unei personalități de talia lui Gurudev Sri Sri Ravi Shankar în Parlamentul României și a evidențiat legătura dintre valorile promovate de AUR și nevoia unei fundații spirituale solide pentru societate.

„Găzduirea acestui eveniment sub egida AUR are o semnificație profundă pentru noi. Mișcarea noastră se sprijină ferm pe pilonii națiunii, familiei, libertății și credinței. Credem că o națiune nu poate prospera cu adevărat fără o coloană vertebrală spirituală puternică. Deși ne apărăm cu fermitate identitatea națională și tradițiile, știm totodată că adevărata suveranitate își are rădăcinile în puterea spiritului uman.

Gurudev, învățăturile dumneavoastră nu le cer oamenilor să renunțe la ceea ce sunt. Dimpotrivă, îi încurajează să își descopere mai profund propriile rădăcini, să își trezească pacea interioară și să își slujească comunitățile cu o inimă curată.

România este un tărâm al unei moșteniri spirituale profunde, al rezilienței și al credinței puternice. Sunt convinsă că mesajul dumneavoastră despre trezirea interioară și pacea globală va găsi un ecou profund în inimile poporului român”, a declarat Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, invitatul special al evenimentului a vorbit despre efectele depresiei și ale agresivității asupra societății moderne, atrăgând atenția asupra necesității unor soluții care să redea oamenilor echilibrul și starea de bine.

„Astăzi, una din patru persoane de pe planetă suferă de depresie. Este un număr uriaș. Nu am mai întâlnit niciodată o astfel de situație. Mai ales după pandemia de COVID, tinerii oscilează între agresivitate și depresie.

Veți observa cât de repede își pierd răbdarea tinerii. La cel mai mic pretext se enervează, se supără, ajung la furie și se implică în acte de violență. Familiile se destramă din cauza lipsei de stabilitate interioară și de pace sufletească. Pe de o parte avem agresivitatea, iar pe de altă parte depresia. De aceea spunem că trebuie să găsim o cale de ieșire din aceste două extreme cu care se confruntă societatea noastră.

Organizația Mondială a Sănătății afirmă astăzi că la fiecare 40 de secunde o persoană se sinucide. Am auzit că și în România rata depresiei și a sinuciderilor a crescut foarte mult în comparație cu trecutul. În ultimul deceniu, indicele fericirii a scăzut semnificativ. Acesta este unul dintre motivele pentru care călătoresc în întreaga lume și pentru care mă aflu și aici.

România este o țară frumoasă, cu aproximativ 20 de milioane de locuitori. Puteți transforma foarte ușor România într-una dintre cele mai fericite țări într-o perioadă relativ scurtă de timp”, a declarat Gurudev Sri Sri Ravi Shankar.

Deputatul AUR Ștefan Avrămescu a evidențiat importanța relației dintre România și India și contribuția comunității indiene la consolidarea legăturilor dintre cele două popoare.

„Prezența dumneavoastră este profund apreciată de toți membrii Parlamentului care se află aici, de toți colegii noștri prezenți la această întâlnire cu dumneavoastră, deoarece este important să întâlnim un lider spiritual de anvergură mondială, al cărui mesaj de pace, dialog, demnitate umană și armonie interioară a inspirat milioane și milioane de oameni.

România, așa cum probabil au spus deja colegii mei, prețuiește prietenia sa cu India, o țară cu o civilizație remarcabilă, un patrimoniu cultural bogat și o profundă tradiție spirituală. De-a lungul anilor, comunitatea indiană din România a crescut și a dezvoltat legături puternice cu societatea noastră, iar membrii săi sunt primiți cu căldură de poporul român”, a declarat deputatul AUR, Ștefan Avrămescu.