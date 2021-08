Guran, replică pentru Gorghiu, după ce l-a comparat cu Dragnea: Întotdeauna am afirmat că există abuzuri în justiţie

Alina Gorghiu a fost prima care a reacţionat după ce Virgil Guran, cel care îl susține pe Ludovic Orban la șefia PNL, a spus că președinții de filiale se tem că s-ar putea să se inventeze anumite probleme pentru unii dintre ei. Liberala a spus că "genul acesta de speculație ne ne duce în zona Dragnea, agenturile străine, ucigaşii plătiţi".

"O fi o pură coincidenţă"

"Nu am ce să îi răspund Alinei Gorghiu pentru că, repet ceea ce am spus de nu ştiu câte ori... Indiferent de competiţia din partid, suntem o echipă şi vom rămâne o echipă-n viitor. Nu m-am referit la Florin Cîțu sau la Alina Gorghiu că ar face ei presiuni. Am spus că se scot dosarele acum, dar nu că serviciile pun preşedintele PNL, aşa cum a apărut prin presă. Cine le scoate nu ştiu. O fi o pură coincidenţă, dar prea mi se pare aşa puţin... Anumiţi preşedinţi de organizaţii au dosare, probabil, de mai mult timp şi abia acum se uită prin ele. Cred că inclusiv cei care s-au apucat de treaba asta trebuia să se gândească... Aşa cum au stat câţiva ani, mai puteau să stea două luni şi, după aia, nimeni nu mai era suspicios.

"În justiţie, nu avem ce să facem"

Eu întotdeauna am afirmat că există abuzuri în justiţie şi că trebuie terminat cu acest lucru, dar în cazul acesta, dacă vă uitaţi la text şi dacă se uită toată lumea la text, eu exact asta am spus: sper să fie doar o coincidenţă. Nu exact acum anumiţi oameni au aceste probleme. Exact asta am spus şi îmi asum ceea ce am spus. În justiţie, nu avem ce să facem. Justiţia este independentă, este clară situaţia. Şi exact asta afirm şi acum... În cazul în care sunt probleme, nu înseamnă că ţinem în braţe pe nimeni dacă cineva are probleme, dar mi s-a părut ciudat că tocmai acum au început acţiunile respective", a spus Virgil Guran, la Antena 3.

