Data actualizării: 20:18 05 Noi 2025 | Data publicării: 20:15 05 Noi 2025

Grindeanu i-a prezentat lui Rutte un proiect cu impact strategic pentru NATO / video
Autor: Ioan-Radu Gava

grindeanu rutte Foto: Agerpres
 

Sorin Grindeanu, președintele Camerei DEputaților, a avut o întâlnire, miercuri, cu secretarul general al NATO.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Liderul interimar al PSD a punctat faptul că „România rămâne un important pilon de siguranță pentru Europa“ și propune realizarea Hubul European de Securitate Maritimă la Marea Neagră.

„Am primit astăzi vizita Secretarului General al NATO, Mark Rutte, într-un moment important pentru securitatea europeană și pentru România.

Am discutat despre consolidarea prezenței aliate pe Flancul Estic, despre noile amenințări cu drone și, mai ales, despre Hubul European de Securitate Maritimă pe care îl propunem la Marea Neagră, un proiect cu impact strategic pentru întreaga Alianță.

Am demonstrat în nenumărate rânduri că suntem un partener serios și respectat în #NATO, pregătit să oferim stabilitate, soluții și inițiativă.

Sub conducerea lui Mark Rutte, NATO își reafirmă forța, unitatea și capacitatea de a acționa rapid în fața provocărilor.

Apreciez leadershipul său echilibrat și abordarea directă, orientată spre rezultate, valori pe care le împărtășim.

România rămâne un important pilon de siguranță pentru Europa“, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

sorin grindeanu
mark rutte
nato
romania
hubul european de securitate maritima
marea neagra
proiect strategic
