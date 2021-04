Gigel Știrbu (PNL), către Dan Barna: Ești macaragiu sau vinzi mititei?

Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu l-a criticat pe Dan Barna după ce acesta a anunțat că USR PLUS nu îl mai susține pe Florin Cîțu și a cerut schimbarea premierului.

„Serios, măi nene, matale ești cumva macaragiu la IMGB sau vinzi mititei în Obor? Nu ești cel care dacă mâine Cîțu se îmbolnăvește sau pleacă în concediu, ai pe mână toată prăvălia?”, a scris Gigel Știrbu pe pagina sa de Facebook

Gigel Știrbu a spus că nu știa despre faptul că Vlad Voiculescu va fi demis.

„Am stat mult timp să cumpănesc dacă să postez despre subiectul zilei sau nu. Cu riscul de a fi înjurat de cei 15-20 de troli, cu câte 25-30 de conturi fiecare, de nevasta, copii, mamă, morți, răniți, sex, neam, religie și etnie, am decis să-mi spun și eu părerea! Ieri dimineață (miercuri - n.r.), mă uit acum în telefon să văd ora: era 8.12, când am fost sunat de un prieten care m-a întrebat dacă prim-ministrul îl va remania pe Vlăduț; că are o informație și vrea să o verifice. Bineînțeles că i-am spus că habar nu am! Vă spun aceste lucruri ca să vedeți mai clar desfășurarea situației - acel prieten fiind unul dintre cei mai informați oameni din presa românească.”, a scris Gigel Știrbu.

„Se tânguiau de mila lui Vlăduț”



„În schimb aș vrea să spun câteva cuvinte despre ceea ce a urmat deciziei de ejectare a lui Vlăduț din guvern. Am văzut indivizi, instituții, televiziuni care până ieri îi contestau deciziile, cum se tânguiau azi de mila lui Vlăduț: că ce se lupta el cu mafia, că ce bun profesionist era el, că ce curățenie face el în sistem etc., etc.; dar niciunul dintre acești tânguitori nu a pomenit o vorbă despre acei români scoși, în creierii nopții, din spitalul Foișor, în pijamale, cu ceștile si lingurițele pentru compot în buzunare, nu am auzit pe acei domni și doamne din presa noastră cea de toate zilele pomenind ceva de morții de la Victor Babeș si nici nu am simțit vreo tresărire de orgoliu, când la o oră când intrau reclamele la păcănele, că un secretar de stat semnează și publică un ordin de ministru care schimbă radical maniera de raportare a persoanelor infectate cu COVID-19 si modul de introducere în carantină a localităților din România, de parcă Guvernul ar fi o tarabă unde fiecare dă cât vrea si ia ce vrea”, adaugă vicepreședintele PNL.

"Nu mai vorbește nimeni despre incompetență"



Gigel Știrbu amintește că unii dintre parlamentarii USR spuneau „până mai ieri”, că „Vlăduț, prin acțiunile lui, îi îngroapă”.

„Nu mai vorbește nimeni despre incompetență, despre stat, despre faptul că întotdeauna e loc de mai bine, despre faptul că Guvernul este și funcționează ca o echipă unită! Nu! Toți vorbesc despre Vlăduț! L-am văzut ieri pe vicepremierul Barna spunând: "campania de vaccinare e un dezastru, că suntem pe ultimele locuri în Europa și că vina o poartă Premierul…". Serios, măi nene, matale ești cumva macaragiu la IMGB sau vinzi mititei în Obor? Nu ești cel care dacă mâine Cîțu se îmbolnăvește sau pleacă în concediu, ai pe mână toată prăvălia? Ca să vedeți și voi cu toții ce matură este clasa noastră politică! Totodată nu pot să nu-mi amintesc discuțiile cu unii dintre parlamentarii USR care până mai ieri spuneau că Vlăduț prin acțiunile sale îi îngroapă! Așa că să lăsăm tânguiala și să punem osul la treabă, că pentru asta ne-au votat românii; iar niște proiecte serioase și de viitor nu se împiedică de o persoană.”, conchide Gigel Știrbu.