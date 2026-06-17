Evaziune de peste 50 de milioane de lei în domeniul curieratului. DNA: Șase persoane reţinute

Procurorii DNA au dispus arestările, după ce au fost făcute o serie de percheziții. Sursa foto: Agerpres

Procurorii DNA au reținut 6 persoane suspectate de evaziune de peste 50 de milioane de lei în domeniul curieratului.

Șase persoane acuzate că au coordonat o reţea de evaziune fiscală în domeniul curieratului online au fost reţinute, marţi, pentru 24 de ore, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul Teritorial Timişoara, transmite Agerpres. Prejudiciul din dosar este estimat la peste 50 de milioane de lei.

Pentru liderul grupării, mandat de arestare în lipsă

Potrivit procurorilor DNA, față de trei dintre aceştia au fost deja formulate propuneri de arestare preventivă la Tribunalul Timiş, în timp ce pentru liderul grupării, care se sustrage cercetărilor, se va solicita emiterea unui mandat de arestare în lipsă.

Astfel, potrivit unui comunicat transmis miercuri, de DNA, în perioada 2023 - prezent, inculpaţii ar fi înfiinţat zeci de firme de curierat care operau prin platforme online, înregistrând facturi fictive şi ascunzând sumele impozabile prin neînregistrarea a mii de angajaţi.

"În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la societăţi de tip 'fantomă'. Totodată, ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea şi nedeclararea curierilor la organele competente, în scopul evitării plăţii contribuţiilor aferente unui raport de muncă legal, fiind identificate, în perioada menţionată, mii de persoane care au desfăşurat activităţi de curierat în această modalitate", precizează procurorii anticorupţie.

Prejudiciu de peste 50 de milioane de lei

Prin această schemă infracţională, bugetul de stat a fost prejudiciat cu sume importante.

"Inculpaţii ar fi cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat, în acest moment, la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă (taxe salariale şi contribuţia asiguratorie pentru muncă)", adaugă sursa citată.

Astfel, procurorii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a doi administratori de societăţi comerciale, acuzaţi de evaziune fiscală, dar şi a trei complici, persoane fizice şi a unei contabile responsabilă cu transmiterea electronică a declaraţiilor fiscale.

Trei dintre ei sunt prezentaţi, miercuri, Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

De asemenea, acţiunea penală a fost pornită şi împotriva unui alt administrator al mai multor firme şi considerat coordonatorul reţelei.

Procurorii vor solicita, joi, Tribunalului Timiş arestarea preventivă în lipsă a acestuia pentru 30 de zile, având în vedere că acesta se sustrage urmăririi penale.

Cum acționau membrii grupării

Anchetatorii arată că firmele erau înfiinţate iniţial pe numele unor apropiaţi ai administratorului, care deschideau conturile şi configurau aplicaţiile de plată, după care părţile sociale erau cesionate unor persoane cu o situaţie materială precară. În realitate, afacerile erau controlate de inculpaţi, care erau beneficiarii reali.

Plata curierilor se făcea prin conturile unor apropiaţi, sub pretextul unor "restituiri de împrumut", pentru a ascunde natura banilor. Ulterior, membrii grupării retrăgeau zilnic sume uriaşe de la bancomate, de până la 10.000 de lei per card, ajungând la un total zilnic de aproximativ 20.000 de euro.

Au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de marţi, anchetatorii au ridicat sume importante de bani şi echipamente specifice, respectiv 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare şi două maşini de numărat bani.

Pentru recuperarea prejudiciului de 50 de milioane de lei, procurorii au instituit sechestru asigurător pe conturile bancare şi pe bunurile imobile ale inculpaţilor şi ale firmelor controlate.

Procurorii precizează că urmărirea penală continuă şi faţă de alte persoane fizice şi juridice, beneficiind de sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, al ONPCSB, al Brigăzilor de Operaţiuni Speciale şi al structurilor de Combatere a Criminalităţii Organizate din mai multe judeţe.