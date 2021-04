Evacuare Spital Foișor. Lucian Bode: Nimeni nu este de neînlocuit

Lucian Bode, ministrul de Interne, a făcut noi precizări în direct la Antena 3 după incidentele de vineri seara de la evacuarea Spitalului Foișor din Capitală.

”Nimeni nu este de neînlocuit, mă refer inclusiv la ministrul Bode, inclusiv la secretarul de stat Arafat. Legat de Foișor nu aș vrea să intru în chestiuni care nu mă vizează, dar ca simplu cetățean am văzut și eu ce ați văzut și voi că modul în care a fost organizată externarea pacienților în seara zilei de vineri nu a fost deloc în regulă. De ce s-a ajuns aici, când s-a semnat ordinul de transformare în spital Covid, etc. mutarea pacienților nu a hotărât-o nici DSU, nici Ministerul Sănătății. Medicul curant spune dacă pacientul este transferat în altă unitate spitalicească sau cum se face externarea. Am văzut acea imagine care ne-a șocat pe toți când un pacient a fost introdus în portbagajul aparținătorilor. Am întrebat imediat ce se întâmplă și am înțeles că medicul curant, împreună cu pacientul și cu familia acestuia, s-a hotărât să se facă acest lucru. (...) Așa ceva este inadmisibil să se mai întâmple. Astăzi avem toate cele 20 de paturi ATI de la Foișor ocupate. Toate cele 90 de paturi cu oxigen sunt ocupate. Presiunea pe ATI scade. Avem toate cele patru TIR-uri de ATI ocupate. Scopul nostru este să scădem presiunea pe ATI. Sunt convins că numărul de cazuri va scădea”, a declarat Lucian Bode.

Întrebat dacă Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, ar trebui să își dea demisia, acesta a răspuns:

”Eu nu emit astfel de opinii în calitate de ministru în cabinetul din care face parte și ministrul Vlad Voiculescu”, a mai declarat Lucian Bode.