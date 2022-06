Este imaginea zilei cu Klaus Iohannis și Joe Biden. Foto în articol

Președintele Klaus Iohannis a transmis, de la Madrid, că "Acest Summit reprezintă una din cele mai semnificative reuniuni aliate din ultimii ani în ceea ce priveşte rezultatele pentru România, pentru ţara noastră. Toate obiectivele, repet, toate obiectivele pe care ni le-am propus au fost atinse şi rezolvate în sensul solicitat şi sperat de noi!".

Klaus Iohannis a precizat că punctul central al discuţiilor şi al deciziilor summitului a fost invazia militară a Rusiei împotriva Ucrainei şi implicaţiile pe termen lung în plan regional, euroatlantic, dar şi global. Şeful statului a prezentat obiectivele atinse de România la reuniune.

NATO, mai puternică și mai eficientă

"Împreună cu ceilalţi aliaţi, am adoptat decizii de importanţă majoră, care fac din Alianţa Nord-Atlantică o organizaţie mai puternică, mai eficientă şi mai prezentă la nivel internaţional. În primul rând, am decis consolidarea sprijinului pentru Ucraina, prin adoptarea unui pachet consolidat de măsuri de asistenţă. În al doilea rând, am adoptat un nou Concept Strategic al NATO, care asigură direcţiile majore de acţiune pentru cel puţin următorii zece ani, aşa cum am prezentat intenţia şi azi dimineaţă. Vă amintiţi că România a fost primul stat aliat care a susţinut necesitatea unui nou document programatic aliat şi iată că astăzi acest nou document a fost aprobat. În al treilea rând, în contextul evoluţiilor dramatice de securitate din Ucraina, am decis să consolidăm pe termen lung postura aliată de descurajare şi apărare pe Flancul Estic. Este acesta un demers absolut necesar, pe care l-am solicitat noi insistent, mai ales după 24 februarie, în toate discuţiile pe care le-am avut la NATO, dar şi cu aliaţii noştri. Aşadar, am convenit un cadru care asigură parametrii unei posturi capabile să răspundă eficient tuturor ameninţărilor. Aici, la Madrid, am decis intensificarea sprijinului pentru parteneri, în special pentru cei din Vecinătatea Estică, deci inclusiv pentru Republica Moldova şi Georgia - cei mai expuşi efectelor evoluţiilor de securitate. Toate aceste decizii răspund unei solicitări majore făcute de noi, de România", a explicat Iohannis, conform Agerpres.



El a afirmat că noul Concept Strategic reflectă adecvat situaţia actuală de securitate, fiind puternic ancorat în realitate, aşa cum a solicitat România.



"În plus, Rusia este definită ca principala ameninţare la adresa securităţii euroatlantice, aşa cum am explicat deja astăzi dimineaţă că a cerut România şi cum este prezentat în Declaraţia Summitului Formatului Bucureşti 9, pe care l-am găzduit acum câteva săptămâni. Mai mult, am reuşit să avem, aşa cum a propus România, o reconfirmare puternică a importanţei strategice a Mării Negre pentru securitatea euroatlantică", a indicat președintele.

”Aspecte deosebit de importante pentru România”



Pentru prima dată, potrivit preşedintelui, Marea Neagră este menţionată într-un Concept Strategic al NATO. De asemenea, a arătat că în acest document este reconfirmat angajamentul NATO pentru securitatea aliaţilor de pe Flancul Estic.



"Ca parte a întăririi posturii NATO pe Flancul Estic, se face referire la o prezenţă terestră substanţială şi persistentă, la întărirea apărării aeriene şi antirachetă, la pre-poziţionarea de echipamente militare şi îmbunătăţirea infrastructurii pentru asigurarea întăririlor, aspecte deosebit de importante pentru România. Acum, atât nordul, cât şi sudul Flancului Estic au o structură similară, care se bazează pe prezenţa americană şi Grupurile de Luptă, ceea ce asigură coerenţa posturii pe întregul Flanc, aşa cum am cerut noi tot timpul", a evidenţiat președintele.



El a anunţat şi că grupurile de luptă aliate, inclusiv cel din România, vor putea fi trecute la nivelul de brigadă, dacă va fi necesar.





În contextul summit-ului NATO de la Madrid, prezent a fost și președintele SUA, Joe Biden. Administrația Prezidențială a transmis presei o imagine în care cei doi președinți par a discuta prietenește.

