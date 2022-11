Dublă cetăţenie pentru românii din Spania! Rareș Bogdan: Victorie pentru toată diaspora

„Wow, ce veste!!! Victorie pentru românii din Spania, pentru toată diaspora! S-a constituit un grup de lucru pentru rezolvarea unei probleme dureroase, și anume ca românii să nu fie obligați să renunțe la cetățenia română pentru a o obține pe cea spaniolă. Este primul rezultat concret al primei ședințe comune de guvern România - Spania”, a scris, miercuri după-amiază, Rareș Bogdan pe contul de Facebook.

„Spania mai are acord doar cu Franța pentru recunoașterea dublei cetățenii. Mai subliniez că Spania susține necondiționat aderarea României la Spațiul Schengen. Este primul premier al României care face pași decisivi pentru rezolvarea unei probleme cu care frații noștri din Spania luptă de 15 ani! Vreau să-l felicit pe ambasadorul nostru, George Bologan, care a pus multă inimă și a fost extrem de constructiv. Am analizat problema de multe ori, am căutat soluții, am investit sufletește și iată, ne apropiem de un rezultat așteptat de atât de mulți ani! A fost un proiect drag sufletului meu și satisfacția este enormă! Doamne ajută! Nu uitați să iubiți România în fiecare zi!”, a transmis Rareș Bogdan.

Nicolae Ciucă, despre românii din Spania: Merită să primească statut de dublă cetăţenie

Premierul Nicolae Ciucă, a declarat, miercuri, în Spania, despre românii care trăiesc în această ţară, că suntem la a doua, chiar a treia generaţie în Spania şi este o dovadă a faptului că au reuşit să se integreze, că încă nu şi-au pierdut identitatea românească şi merită să primească statut de dublă cetăţenie. Despre orizontul de timp pentru a se implementa acest deziderant, premierul a arătat că noţiunea de timp nu va fi una foarte îndepărtată.

„Mulţumesc domnului preşedinte al guvernului şi cabinetului, celor doi miniştri de externe care au trudit la ajungerea la acest acord, astfel încât să putem să începem negocierile tehnice pentru identificarea paşilor următori, astfel încât românii care trăiesc în Spania să folosească dubla cetăţenie”, a spus premierul Nicolae Ciucă.

„Suntem la a doua, chiar a treia generaţie în Spania. Este o dovadă a faptului că au reuşit să se integreze, o dovadă a faptului că încă nu şi-au pierdut identitatea românească şi merită să primească acest statut de dublă cetăţenie. (...) Noţiunea de timp nu va fi una foarte îndepărtată. În momentul în care ministerele de linie trec la lucru, vor găsi procedura pentru a ajunge la o înţelegere într-un timp cît mai scurt”, a precizat Nicolae Ciucă.

„Prima şedinţă comună a Guvernelor României şi Regatului Spaniei reprezintă o oportunitate pentru ca cele două ţări să celebreze legăturile lor istorice şi culturale. Acestea sunt susţinute de contribuţia comunităţii dinamice şi de mari dimensiuni a românilor din Spania, care a contribuit timp de decenii la coeziunea socială şi la dezvoltarea economică a societăţii spaniole, în timp ce şi-a păstrat propria identitate. Ne exprimăm convingerea fermă că nivelul excelent al relaţiei bilaterale dintre România şi Spania poate reprezenta un catalizator pentru continuarea asigurării unor condiţii favorabile pentru comunitatea română din Spania şi pentru comunitatea spaniolă din România, astfel încât acestea să prospere şi să contribuie mai departe la dezvoltarea relaţiilor bilaterale. Prin urmare, cele două ţări sunt de acord să înfiinţeze un grup de lucru în vederea analizării soluţiilor pentru acordarea dublei cetăţenii membrilor comunităţii române din Spania”, se evidenţiază în declaraţia comună.

