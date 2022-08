Dîncu, după ce s-a vehiculat că ar urma să fie remaniat: Nu mă emoționează...

"Nu mi-a reproşat nimeni nimic, până acum. Nici premierul, nici preşedintele, nici Marcel Ciolacu. Ştirile acestea care apar pe surse şi care se repetă - când este vorba de ministrul Apărării şi în timpul acestui război hibrid - au o anumită direcţie, au o anumită semnificație. Încearcă să dea o senzaţie de nesiguranţă, că politica este greșită sau că cineva a greşit în sistemul de apărare sau că nu funcţionează. Nu am avut nicio discuţie.

Evident că am discutat şi cu premierul României despre aceste lucruri. Nimeni nu a pus vreodată problema unei remanieri în Guvern. Nu s-a pus această problemă. Nimeni nu este bătut în cuie, nimeni nu a dat un concurs pentru funcţia de ministru. În momentul în care îţi spune partidul care te-a propus, sau președintele partidului, sau premierul, preşedintele României că trebuie să laşi locul altuia, ăsta este un lucru normal. Deocamdată, acesta este un fake news care a funcţionat destul de bine, dar îi înţeleg şi sensul, mai ales că este şi august, sunt puţine ştiri şi atunci aceste ştiri merg. Sunt ştirile de august care merg mai uşor. Deocamdată, nu am avut nicio discuţie cu nimeni în acest sens. Eu îmi fac treaba, dar nici nu mă emoționează asemenea ştiri", a spus Vasile Dîncu, la Antena 3.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi seara că, din punctul său de vedere, se impune o remaniere guvernamentală până la sfârşitul acestui an.



"Ştiu şi avem o monitorizare a fiecărui ministru din actualul guvern - şi PSD, şi PNL, la fel cum o are, cred, şi prim-ministrul. Din punctul meu de vedere, se impune până la sfârşitul anului să fie o remaniere în Guvern", a spus Ciolacu la Antena 3.



Liderul social-democrat a precizat că subiectul remanierii va fi discutat atât în coaliţie, cât şi la nivelul partidului.



"O să avem o discuţie aplicată în interiorul coaliţiei. Nu este prima oară când spun că este un lucru normal o remaniere. Vom face o analiză. Am o întâlnire şi la sfârşitul lunii şi cu grupurile parlamentare, şi cu conducerea partidului, unde o să discutăm toate aceste subiecte. Sunt atât de mândru că, într-un timp scurt, am reuşit în interiorul partidului să duc decizia cât mai jos, încât vreau să apăr cu toată forţa mea această democraţie pe care am deschis-o în partid", a declarat Marcel Ciolacu.



Ciolacu a reiterat faptul că atributul schimbării unor miniştri îi aparţine premierului şi că el nu îi cere acestuia să facă anumite schimbări, fiind determinat să continue actuala coaliţie de guvernare până în 2024.



Întrebat dacă PSD doreşte schimbarea ministrului Energiei, Marcel Ciolacu a spus că "nu are nimeni nimic personal cu Virgil Popescu sau numai cu Virgil Popescu", dar, în acelaşi timp, a apreciat că liberalizarea preţurilor la energie s-a făcut "în cel mai prost moment" şi a dus la "reinventarea băieţilor deştepţi", scrie Agerpres.

