Desființarea SIIJ, pe masa Guvernului. Marcel Ciolacu se opune. PSD acuză ”manevre scandaloase”

"La doar o zi după avizul negativ al CSM, politrucul Stelian Ion a pus rapid pe masa Guvernului proiectul desființării Secției Speciale pentru infracțiunile din justiție! Atât de mare este disperarea la USR încât intră politic, cu tancul, peste opinia și voința magistraților!

Barna crede că prin asemenea manevre scandaloase își poate rezolva cumva dosarul penal deschis la DNA.

Barna, jos labele de pe Justiție!", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PSD.

Mai mult, invitat la Antena 3, Marcel Ciolacu a spus că: "Nu sunt de acord cu desființarea Secției Speciale. Eu nu am pus mâna pe telefon să-mi sun președinții de organizații să-i întreb ce părere au ei despre această secție, am avut întâlniri cu cel puțin 20 de magistrați, și judecători, și procurori, și am înțeles rostul acestei secții. Mi-aș dori să înțeleagă foarte bine românii: această secție nu apără oamenii poltici, anchetează eventualele abuzuri săvărșite de magistrați".

Ciolacu, mesaj pentru Barna, după avizul CSM pentru SIIJ