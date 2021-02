Ciolacu, mesaj pentru Barna, după avizul CSM pentru SIIJ: Ia LABELE de pe justiție!

Președintele PSD Marcel Ciolacu i-a transmis vicepremierului Dan Barna să "ia labele de pe Justiție" și să lase magistrații să își vadă de treaba lor.

"Nu sunt de acord cu desființarea Secției Speciale. Eu nu am pus mâna pe telefon să-mi sun președinții de organizații să-i întreb ce părere au ei despre această secție, am avut întâlniri cu cel puțin 20 de magistrați, și judecători, și procurori, și am înțeles rostul acestei secții. Mi-aș dori să înțeleagă foarte bine românii: această secție nu apără oamenii poltici, anchetează eventualele abuzuri săvărșite de magistrați", a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3.

"Îi spun eu acum lui Barna foarte clar: ia labele de pe justiție"

Întrebat dacă proiectul de desființare a Secției speciale va merge mai departe, ignorând decizia CSM, Marcel Ciolacu a răspuns, criticându-l pe Dan Barna:

"Cine îți dă ție dreptul, om politic, să vii altfel decât au spus magistrații. Cine ești tu? Mă uitam la vicepremierul României, domnul Barna, decizia Secției Speciale de renumărare a voturilor este o gargară politică. Cine ești tu să comentezi o decizie a unui procuror? (...) Aste este reforma USR, când era PSD la guvernare și spunea luați labele de pe justiție. Îi spun eu acum lui Barna foarte clar: ia labele de pe justiție, ia-l pe Stelian al tău și lăsați magistrații să își vadă de treaba lor".

Consiliul Superior al Magistraturii a dat joi aviz negativ proiectului care prevede desființarea Secției pentru Investigare a Infracțiunilor în Justiție (SIIJ).

Citește și: Cât costă masca lui Florin Cîțu cu particule de cupru și capacitate de autosterilizare. Distruge virusurile