„Europa nu ne dă bani ca să ne facem ce lipsește, nu putem să ne întoarcem cu 50 de ani în urmă. Europa ne dă bani să modernizăm și să ducem spre această Europă a viitorului care își propune ca, până în 2050, să fie primul continent fără emisii”, a transmis europarlamentarul.

„Ambițios plan, dar să comentăm ce fac ai noștri. La un moment dat, ați avut o postare publică, «De-a râsul-plânsul cu PNRR-ul în stil românesc». De ce acest titlu atât de șocant și acuzator?”, a întrebat moderatorul Dumitrescu.

Compunere despre viitor. Nicio țară n-a mai făcut așa ceva

„Pentru că primul lucru pe care l-am făcut când am deschis PNRR a fost să încep cu prima pagină, evident. Această primă pagină a fost și pentru mine foarte șocantă. Erau câteva pagini în care era așa, un soi de compunere. M-am uitat să văd dacă este asumată de România, am văzut la sfârșit că este semnată de domnul Ghinea (n.r., ministrul pentru Investițiile Europene)”, a explicat Avram.

E o lectură amuzantă, spune Avram

„M-am uitat pe alte planuri, nu există așa ceva și nici nu mă îndoiam că nu există așa ceva pentru că este un document oficial. Nu ai cum să pui asta într-un document oficial de o asemenea complexitate și care cere atâta seriozitate. Oamenii au început descriind: țara mea are nevoie de cutare lucru, Europa are nevoie de cutare lucru”, a mai spus Carmen Avram. „E o lectură foarte interesantă, de aceea am spus «râsul» pentru că realmente am râs. Am recitit câteva paragrafe de câteva ori și nu-mi venea să cred ceea ce apare în PNRR-ul României”.

Partea cu „plânsul” vine din cauza lipsei fondurilor pentru agricultură

„Apoi a fost plânsul”, a continuat europarlamentarul. „Întâi, pentru mine a fost o lovitură agricultura, pentru că sunt în comisia aceasta și mă interesează foarte tare. Am văzut că sunt zero eurocenți (...) pentru că cineva a considerat că agricultura nu este foarte importantă, în condițiile în care agricultura va fi o componentă, o armă esențială pentru Europa viitorului. Agricultura va fi una dintre armele pentru care se va lupta pentru înverzire, reducerea poluării, pentru a hrăni continentul și țările cu hrană sănătoasă. Există un plan al Comisiei Europene de a schimba dieta europenilor pentru a fi mai sănătoasă”.

„E o tragedie pentru fermieri care oricum au fost loviți foarte rău de secetă și de lipsa ajutorului de stat la care aveau dreptul, anul trecut, dar nu li s-a dat. Dar totuși să vii cu zero cenți pentru agricultură în condițiile în care tu ai un potențial enorm pe agricultura organică, ai un pământ extraordinar, ai fructele de pădure cu care ai putea să invadezi Europa și să devii un «hub» de hrană organică, iar tu să nu ai această viziune...”, a conchis ea.

