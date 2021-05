Dan Barna: Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, mă voi RETRAGE

Până în acest moment nu am nicio informație oficială de la DLAF privind implicarea mea în vreo notă de constatare care să fie trimisă la DNA, spune Dan Barna, lider USR PLUS, după ce DLAF a precizat că este în curs de investigare proiectul în care este implicată firma sa de consultanță. Dan Barna a vorbit și despre retragerea sa.

„Nu am fost invitat la audiere, cu excepția celei de acum o lună și jumătate, pe care chiar eu am anunțat-o. Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, evident mă voi retrage. Acesta este un lucru firesc. Mă voi retrage, în măsura în care se va porni o măsură penală în ceea ce mă privește”, a spus, marți după-amiază, Dan Barna, lider USR PLUS.

„Nu vreau să vorbim despre un viitor care nu o să existe, pentru că, nefiind nicio faptă asupra căreia să am eu personal îndoială, nu văd de ce am discuta scenarii care nu se vor realiza”, a subliniat Dan Barna, răspunzând unei întrebări din partea presei.

„Până în acest moment nu am nicio informație oficială de la DLAF privind implicarea mea în vreo notă de constatare care să fie trimisă la DNA. Am încredere că nu au ales să anunțe în presă înainte să mă informeze și pe mine”, scrisese anterior Dan Barna pe contul de Facebook.

„Am fost permanent la dispoziția DLAF și sunt în continuare la dispoziția lor pentru orice fel de informații vor avea nevoie. Înțeleg că instituțiile trebuie să își facă datoria și să verifice din punct de vedere administrativ proiectele din fonduri europene și e firesc să fie așa; ce nu este firesc e că o instituție să comunice în presă informații incomplete. Este în mandatul DLAF să documenteze și să fundamenteze suspiciuni de fraudă - confirmate sau nu apoi de organele competente - nu să alimenteze suspiciuni la adresa oricărei persoane, publice sau nu. Am zis din primul moment că vreau că această cercetare să se termine cât mai repede. Îmi mențin solicitarea și aștept că DLAF să o finalizeze.

În sinteză:

Nu am nici o informație oficială despre existența vreunui dosar pe numele meu.

Nu am nicio informație despre existența vreunei fapte care să îmi fie imputată de DLAF sau de vreo altă instituție a statului, pentru că nu există niciuna”, a conchis Dan Barna.