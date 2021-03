Dan Barna candidează la șefia USR-PLUS, după fuziune. Congres în august-septembrie

"Congresul USR-PLUS ar putea avea loc undeva în august-septembrie. La tribunal ar trebui să se termine cam într-o lună sau două. S-a transmis dosarul la Curtea de Apel, intervenientul și-a depus punctele de vedere, mă aștept ca într-un termen sau două să avem pronunțarea instanței pe fuziune.", a declarat Dan Barna pentru G4media.ro.

Dan Barna susține că va candida la șefia USR-PLUS pentru că este cel care a susținut acest proiect.

"Spun da pentru că cred că sunt argumentele și am argumentele pentru o astfel de candidatură. Am fost alături de partid în toate campaniile mari ale acestuia, cu excepția celei… sau nici măcar, în toate campaniile mari ale USR – mă gândeam la prima, dar și atunci am fost în poveste. (...) USR-ul a ajuns la guvernare și sunt cel care a tras pentru asta, am reușit să facem acea alianță împreună cu colegii de la Plus și apoi să facem și fuziunea astfel încât să fim o forță relevantă în politica actuală. Asta ne-a adus la guvernare și este un proiect în care cred, este un proiect pentru care am muncit foarte mult și este un proiect care consider că mai are perspectivă de creștere și dezvoltare și tocmai de aceea vreau să duc mai departe acest proiect. Deci da, voi candida la președinție cum e și firesc.", a precizat Dan Barna.