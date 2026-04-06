Curs valutar BNR azi. Câți lei costă 1 euro

Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0961 lei, în scădere cu 0,17 bani (-0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0978 lei.

Curs valutar BNR, azi, 6 aprilie 2026

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4092 lei, în scădere cu 0,77 bani (-0,17%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,4169 lei.

Totodată, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5296 lei, în coborâre cu 0,22 bani (-0,04%), faţă de 5,5318 lei, cotaţia anterioară. Gramul de aur scumpit până la valoarea de 666,3626 lei, de la 664,0863 lei, în şedinţa precedentă