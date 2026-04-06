Curs valutar BNR azi. Câți lei costă 1 euro

Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de luni 6 aprilie 2026.
Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0961 lei, în scădere cu 0,17 bani (-0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0978 lei.
Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4092 lei, în scădere cu 0,77 bani (-0,17%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,4169 lei.
Totodată, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5296 lei, în coborâre cu 0,22 bani (-0,04%), faţă de 5,5318 lei, cotaţia anterioară. Gramul de aur scumpit până la valoarea de 666,3626 lei, de la 664,0863 lei, în şedinţa precedentă
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News