Cum să-ți usuci părul rapid fără să-l arzi. Mirela Vescan vine cu cel mai tare pont / video

În emisiunea Mi-Th influencer, de pe DC News și Spectacola, Mirela Vescan a dezvăluit cel mai tare pont pentru a ne usca părul fără să-l distrugem. Cu o cască de... doar 15 lei, pe care o atașați la feon, părul nu se va mai arde deloc.

Casca reduce timpul de uscare a părului. Părul se usucă mult mai rapid, uniform, pe toată suprafața capului. Casca feon se poate folosi și atunci când aveți părul pe bigudiuri și doriți să îl uscați rapid.

Ce trebuie să faceți este foarte simplu. Se îmbracă respectiva cască pe cap (fiind elastică nu necesită mărime specială). Se introduce în acel canal vârful feonului. Se activează feonul și asta este tot! Vă puteți relaxa în timp ce părul se usucă.

Mirela Vescan a venit cu o astfel de cască la DC News și Spectacola pentru a le-o arăta telespectatorilor.

„Am cumpărat o mască pentru feon. Este un gadget. Se usucă părul mai repede fără să se ardă. Eu caut mereu soluții, mai ales că eu am un păr uscat, creț, frezee. Practic mie îmi este frică de feon și atunci am căutat soluții și am găsit această cască. Costă doar 15 lei”, a spus Mirela Vescan la DC News și Spectacola.

Tipul de cască despre care a vorbit Mirela Vescan îl găsiți la orice magazin online când scrieți pe Google „cască de uscare a părului, portabilă, elastică”.

Vedeți mai multe la minutul 7:

